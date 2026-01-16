La Fábrica de Cervezas Victoria, punto de encuentro cultural en Málaga: más de 100 eventos y 22.000 asistentes en 2025

Las claves nuevo Generado con IA La Fábrica de Cervezas Victoria se consolida como espacio cultural en Málaga, con más de 100 eventos y 22.000 asistentes en 2025. El recinto ha acogido actividades de música en directo, gastronomía, deporte e innovación, participando en festivales como el Festival de Málaga y La Noche en Blanco. Ha albergado conciertos de artistas nacionales, eventos gastronómicos destacados y presentaciones deportivas como el circuito Pickle Pro-Tour. Más de 12.000 personas han realizado visitas guiadas para conocer la historia y proceso de elaboración de la cerveza Victoria.

La Fábrica de Cervezas Victoria ha cerrado el 2025 como uno de los espacios culturales más activos de Málaga. A lo largo del año, el recinto ha acogido más de un centenar de eventos y ha superado los 22.000 asistentes, según indican desde la firma.

Situada en la avenida de Velázquez, la fábrica ha sostenido una programación continuada en su sala de eventos y catas, convirtiéndose en un punto de encuentro habitual tanto para el público malagueño como para visitantes.

Desde su apertura, el espacio ha sido escenario de más de 490 actividades vinculadas a ámbitos tan diversos como la cultura, la gastronomía, el deporte o la innovación.

Durante 2025, la Fábrica Victoria ha vuelto a integrarse en citas clave del calendario cultural local, participando en iniciativas como el Festival de Málaga o La Noche en Blanco. Además, ha acogido presentaciones de festivales de referencia a nivel nacional, entre ellos Brisa Festival o Weekend Beach Festival.

La música en directo ha mantenido un peso destacado dentro de su programación, con la celebración de seis conciertos enmarcados en el ciclo que la fábrica impulsa desde 2018. Por este escenario han pasado artistas y bandas del panorama nacional como Varry Brava, David Otero o Miss Caffeína, entre otros.

El apartado gastronómico también ha tenido una presencia relevante. Las instalaciones han sido sede del primer ciclo Dúo de Diez, de la final de la IV edición del Concurso de Tiraje de Andalucía y de distintos encuentros especializados promovidos por entidades como La Carta Malacitana o la Academia Gastronómica de Málaga.

En el ámbito deportivo, el espacio ha acogido la presentación del circuito Pickle Pro-Tour, primer Circuito Nacional de Pickleball impulsado por la Real Federación Española de Tenis con patrocinio de la marca.

A ello se suman actos como la visita de la Real Federación Española de Fútbol con motivo del partido de ida de las semifinales de la UEFA Women’s Nations League o el homenaje de despedida a la deportista malagueña Carolina Navarro.

La evolución tecnológica de la ciudad también ha tenido reflejo en la actividad de la fábrica. A lo largo del año, se han celebrado encuentros centrados en innovación y tecnología, abordando cuestiones como la inteligencia artificial o la accesibilidad digital, y reuniendo a profesionales y empresas del sector.

El recinto ha funcionado asimismo como plataforma para la presentación de nuevos proyectos y colaboraciones, entre ellos el acto de renovación del patrocinio con el Carnaval de Málaga o diversas actividades organizadas por La Térmica.

Paralelamente a la agenda de eventos, la Fábrica de Cervezas Victoria ha mantenido su programa de visitas guiadas, orientado a la divulgación de la cultura cervecera. El recorrido incluye el proceso de elaboración, el área de envasado, el museo, el tiraje y la degustación de distintos estilos de cerveza, acompañados de aperitivos con el distintivo Sabor a Málaga.

En total, más de 12.000 personas han participado en estas visitas durante 2025, mostrando su interés por conocer de cerca la historia y la elaboración de una cerveza con casi cien años de trayectoria.