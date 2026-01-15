El estreno nacional de 'Goya, La melodía de una leyenda' llega al Teatro del Soho CaixaBank el próximo 12 de febrero

Las claves nuevo Generado con IA El musical 'Goya, La melodía de una leyenda' se estrena en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga del 12 al 14 de febrero. La obra combina dramaturgia contemporánea, música en directo y un elenco destacado del teatro musical español. El espectáculo rinde homenaje a Francisco de Goya y explora su vida, sus relaciones y su lucha en la España convulsa de su época. El personaje de Velázquez acompaña a Goya en la narrativa, ayudando a entender sus conflictos internos y su deseo de trascender como artista universal.

El estreno nacional del musical Goya, La melodía de una leyenda está a la vuelta de la esquina. Llegará al Teatro del Soho CaixaBank el próximo 12 de febrero y estará en Málaga hasta el 14 de febrero.

Esta obra, según explican desde el teatro a través de un comunicado, es una creación que combina dramaturgia contemporánea, música en directo y un elenco encabezado por los números uno del teatro musical en España.

Un musical original de Tom Vega que cuenta con texto de Ignasi Vidal y la dirección de Juan José Afonso y que rinde homenaje a una de las figuras más universales de nuestra cultura, Francisco de Goya. Está protagonizado por Javier Godino (Goya); Erika Bleda (Duquesa De Alba) Leo Rivera (Godoy); Silvia Luchetti (Reina María Luisa); Paco Morales (Cean Bermúdez); Diego Molero (Gran Inquisidor) y Germán Torres (Francisco Bayeu).

La obra muestra a Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la inquisición y la modernidad ilustrada.

La trama acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio. Al mismo tiempo, ahonda en sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa, que revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas.

Esta historia también indaga en la profundidad creativa, en la pasión por el arte y en el amor, mostrando a Goya no solo como pintor inmortal, sino como un hombre que luchó, amó y soñó en uno de los períodos más convulsos de España.

La narrativa de Goya trae a escena a otro personaje ilustre, esencial en la vida del artista: Velázquez, quien cobra vida y guía a Goya a lo largo de su relato. Además, también ayuda al espectador a entender la vida interior, las dudas o los conflictos del artista, así como su motivación personal de ser recordado para siempre, de convertirse en un español universal como lo es Velázquez.

Su compositor, Tom Vega, explica en el comunicado cómo surgió la idea del musical: “cuando escuché el discurso de Antonio Banderas al recibir su Goya honorífico y denunciar la mediocridad como gran negocio de nuestro tiempo y reivindicar la grandeza de nuestros artistas, sentí que no hablaba al aire. Me hablaba a mí".

Además, explica que "aquellas palabras fueron para mí un llamado a la acción. Un recordatorio de que nuestra cultura merece ser celebrada con valentía. Pensé en Goya, en cómo supo revelar la verdad y la belleza de un pueblo entero. Y entendí que su legado merecía una nueva voz. Y así nació “la melodía de una leyenda”; del impulso de responder a una llamada, y de la necesidad íntima de rendir homenaje a lo que somos. Y ahora, años después, la vida quiere que el musical se estrene en el teatro de Antonio Banderas”.