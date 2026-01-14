Las claves nuevo Generado con IA Grupo Mundo se incorpora al Patronato de Fundación Málaga como nuevo patrono, ampliando la red de apoyo empresarial de la entidad. Grupo Mundo cuenta con más de 50 años de experiencia en la organización y promoción de eventos culturales y musicales. El acuerdo fue suscrito por Daniel y Juan Antonio Rodríguez de Grupo Mundo, junto a la presidenta Esther Sánchez Manzano y el director Gonzalo Otalecu Guerrero de la Fundación. La Fundación Málaga refuerza su modelo colaborativo para impulsar proyectos culturales de impacto social y la conservación del patrimonio artístico provincial.

El Patronato de Fundación Málaga ha aprobado la incorporación de Grupo Mundo como nuevo patrono. La entidad amplía así su red de apoyo empresarial para consolidar su labor en favor del arte y la cultura en Málaga y su entorno.

Con más de medio siglo de trayectoria, Grupo Mundo está especializado en la organización y promoción de eventos culturales y musicales.

Daniel y Juan Antonio Rodríguez, directivos de Grupo Mundo, la presidenta de la entidad, Esther Sánchez Manzano, y su director, Gonzalo Otalecu Guerrero, suscribieron el acuerdo.

Con esta adhesión, la Fundación refuerza su compromiso con un modelo colaborativo que potencia proyectos culturales con impacto social y promueve la conservación del patrimonio artístico de la provincia.

El Patronato queda integrado por el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, Mayoral, Myramar, Fundación Sando, Ubago, Hutesa y Grupo Mundo. Además, cuenta con el apoyo de diversas empresas colaboradoras.