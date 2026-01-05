Hot Chip DJ Set se suma al cartel de Brisa: indietrónica al más alto nivel
El festival se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en el Puerto de Málaga.
Más información: Brisa Festival vuelve al Puerto de Málaga en 2026: estos son los artistas que actuarán del 23 al 25 de julio
Generado con IA
El festival Brisa tenía una sorpresa preparada y esta es la llegada al cartel del grupo internacional Hot Chip DJ Set.
La banda británica de indietrónica está formada por Alexis Taylor, Joe Goddard y Felix Martin y prometen dar un gran espectáculo.
"Será una inmersión en su universo de remezclas y sintetizadores, donde piezas fundamentales como Ready for the Floor o Over and Over cobran una nueva dimensión bajo el cielo mediterráneo", subrayan desde el Festival.
Brisa tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de julio en el dique de Levante del puerto de Málaga. El cartel es amplio y para todos los gustos.
Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, Siloé, León Benavente, Ángel Stanich, OBK, Soleá Morente, David Otero, Pignoise, Merino, JavyPablo o La Trinidad son algunos de los artistas que estarán esos días en Málaga.
Las entradas ya pueden adquirirse en la web del festival .