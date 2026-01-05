Hot Chip DJ Set se suma al cartel de Brisa: indietrónica al más alto nivel

Las claves nuevo Generado con IA Hot Chip DJ Set se incorpora al cartel del festival Brisa, prometiendo un espectáculo de indietrónica con remezclas y sintetizadores. El grupo británico, integrado por Alexis Taylor, Joe Goddard y Felix Martin, presentará temas emblemáticos como Ready for the Floor y Over and Over. El festival Brisa se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en el dique de Levante del puerto de Málaga. El cartel incluye a artistas destacados como Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, Siloé, León Benavente, Ángel Stanich, OBK y más.

El festival Brisa tenía una sorpresa preparada y esta es la llegada al cartel del grupo internacional Hot Chip DJ Set.

La banda británica de indietrónica está formada por Alexis Taylor, Joe Goddard y Felix Martin y prometen dar un gran espectáculo.

"Será una inmersión en su universo de remezclas y sintetizadores, donde piezas fundamentales como Ready for the Floor o Over and Over cobran una nueva dimensión bajo el cielo mediterráneo", subrayan desde el Festival.

Brisa tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de julio en el dique de Levante del puerto de Málaga. El cartel es amplio y para todos los gustos.

Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, Siloé, León Benavente, Ángel Stanich, OBK, Soleá Morente, David Otero, Pignoise, Merino, JavyPablo o La Trinidad son algunos de los artistas que estarán esos días en Málaga.

Las entradas ya pueden adquirirse en la web del festival .