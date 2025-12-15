Alfonso González Cachinero, ganador del X Premio Rafael Pérez Estrada de Aforismos

Un momento del acto celebrado en el hotel Málaga Palacio.

Las claves nuevo Generado con IA Alfonso González Cachinero ha ganado el X Premio Rafael Pérez Estrada de Aforismos con su obra 'Fugacidades'. 'Fugacidades' fue seleccionada entre 367 manuscritos de España, Hispanoamérica y otros países, marcando un récord de participación. El jurado valoró la claridad, profundidad y el equilibrio entre emoción y pensamiento en la obra, así como su original visión sobre el paso del tiempo. El premio está dotado con 3.000 euros e incluye la publicación del libro por la Editorial Renacimiento.

El escritor y profesor Alfonso González Cachinero ha sido reconocido con el X Premio de Aforismos que concede la Fundación Rafael Pérez Estrada.

Su obra Fugacidades se impuso entre 367 manuscritos procedentes de España, Hispanoamérica y otros países.

El jurado, integrado por Isabel Bono, Álvaro Galán Castro, Sonia Marpez, Ángelo Néstore y Marie-Christine del Castillo-Valero, destacó la claridad y hondura del texto. Valoraron especialmente su equilibrio entre emoción y pensamiento, así como su original mirada al paso del tiempo.

El galardón, dotado con 3.000 euros, incluye la publicación del libro por la Editorial Renacimiento. La entrega se celebró en el AC Hotel Málaga Palacio con la colaboración de Seat Cormosa.

Con Fugacidades, González Cachinero consolida su trayectoria en la literatura breve tras Sombras, sueños y otras yerbas (Frato, 2024). El éxito de esta edición marca un récord histórico de participación, un 22,3% más que el año anterior.

Estos son algunos de los aforismos que se pueden leer en 'Fugacidades':

“No es casualidad que la risa y el llanto sean políglotas”.

“Nunca he sido más feliz que cuando no lo sabía”.

“La belleza puede comprometernos más que un juramento”.

“Solo en Málaga puedes pedir sombras y nubes”.

“La vida es una larga despedida”.