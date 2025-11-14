El Ayuntamiento reconfigura el Museo Ruso y crea Málaga Espacio Expositivo Tabacalera: abrirá el 18 de noviembre

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga transforma formalmente el espacio del Museo Ruso y crea el nuevo Málaga Espacio Expositivo Tabacalera. La inauguración de este nuevo espacio será el 18 de noviembre con la exposición "Marisa Flórez, un tiempo para mirar. 1970-2020." El Museo Ruso no cierra, pero su actividad se reconfigura, manteniendo colecciones de artistas rusos como la de Anna Pavlova hasta 2026. El museo ha enfrentado problemas en su inmueble, como filtraciones de agua, que llevaron al cierre parcial de las instalaciones y trabajos de reparación este año.

El Ayuntamiento de Málaga empieza a reconfigurar de manera formal el espacio que desde hace más de una década ha venido reservando para el Museo Ruso.

La guerra de Ucrania y la obligación de devolver las colecciones procedentes del Museo de San Petersburgo restaron buena parte de la esencia original del proyecto, que, junto al Centro Pompidou y el Museo Thyssen, permitieron a la capital de la Costa del Sol multiplicar su dimensión cultural a nivel internacional.

En todo este tiempo, la reinvención ha sido una constante para sus gestores, que han sido capaces durante años de llenar parte del vacío dejado con colecciones privadas relacionadas con el arte ruso.

Pero esta maniobra, alargada durante los años, se ve ahora modificada por la decisión del equipo de gobierno de crear dentro del espacio del Ruso un nuevo concepto: Málaga Espacio Expositivo Tabacalera.

Si bien no ha trascendido de momento información alguna sobre esta propuesta, sí es posible adelantar que la inauguración de este nuevo espacio museístico tendrá lugar el próximo martes 18 de noviembre. Lo hará con la muestra Marisa Flórez, un tiempo para mirar. 1970-2020.

La llegada de este espacio no supone el cierre del Ruso, pero sí su reconfiguración. De inicio, la propuesta pasa por mantener espacios para colecciones de artistas rusos, como la que hay actualmente abierta, sobre Anna Pavlova (hasta el 22 de mayo de 2026).

Interrogantes

Los interrogantes que se han venido generando en los últimos años con relación al Museo Ruso de Málaga no tienen solo que ver con las limitaciones a las que se enfrenta en materia expositiva, sino a los problemas del inmueble en el que se localiza.

Hay que recordar que en abril de este mismo año, el museo tuvo que cerrar parte de sus instalaciones como consecuencia de las filtraciones de agua que padecía. Un problema que quedó acentuado por las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad.

Más recientemente, a principios de septiembre, la concejala de Cultura, Mariana Pineda, confirmó que la voluntad era la de poder reabrir al 100% el museo, con sus principales salas operativas, a finales de este año. Ello una vez se hubiesen completado los trabajos de reparación.