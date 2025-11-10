El Festival de Málaga 2026 ya tiene cartel: un cruce de miradas de distintas edades, culturas y sensibilidades lejos de la IA

Las claves nuevo Generado con IA El cartel del Festival de Málaga 2026, creado artesanalmente por Pepo Pérez, apuesta por una estética de cómic y destaca por prescindir del uso de inteligencia artificial. La imagen oficial simboliza la diversidad cultural, generacional y la identidad costera de Málaga, extendiendo la emblemática alfombra roja hasta el Mediterráneo para subrayar el vínculo con Iberoamérica. El diseño incluye viñetas superpuestas y letras dibujadas a mano, rindiendo homenaje a la tradición analógica en una era digital. En la última edición del festival participaron 4.400 acreditados de 63 países y se registraron más de 21.300 menciones en medios, valoradas en 175 millones de euros.

El Festival de Cine en Español de Málaga ha vuelto a mirar al mar para anunciar su próxima edición. En el cartel oficial de su 29.ª convocatoria, que se celebrará del 6 al 15 de marzo de 2026, la emblemática alfombra roja se prolonga hasta la orilla, fundiéndose con el Mediterráneo. La obra, firmada por el historietista y diseñador Pepo Pérez, apuesta por una estética de cómic y ha sido creada de manera artesanal, sin recurrir a la inteligencia artificial ni a procesos digitales más allá del color.

Durante la presentación, celebrada este lunes en Málaga, Pérez explicó que su intención era capturar el espíritu abierto y mestizo de Málaga: “He querido reflejar una ciudad cosmopolita, un punto de encuentro entre culturas, edades y sensibilidades”, ha afirmado.

La alfombra que se extiende hacia el mar simboliza, además de la identidad costera malagueña, el vínculo con Iberoamérica, uno de los pilares del certamen por la presencia constante del cine latinoamericano en su programación.

El autor ha detallado que las distintas “viñetas o pantallas” del cartel superponen miradas sobre un mismo paisaje, evocando tanto la narrativa del cómic como la multiplicidad visual de nuestro tiempo. Las letras, dibujadas a mano, rinden tributo a la tipografía analógica tradicional, una decisión que busca destacar en una era dominada por las herramientas digitales.

El director del festival, Juan Antonio Vigar, ha subrayado precisamente ese carácter artesanal: “En tiempos de inteligencia artificial, resulta casi revolucionario un cartel hecho a mano, con pinceles y bolígrafos”, señaló.

Vigar ha aprovechado la convocatoria para recordar el impacto alcanzado por la pasada edición: más de 21.300 menciones en prensa, radio, televisión e internet, valoradas en 175 millones de euros, según los datos que manejan de un estudio de medios que han realizado.

Además, el festival reunió a 4.400 personas acreditadas, de las que 1.600 pertenecían al área de industria y procedían de 63 países, junto a 850 periodistas, incluidos 25 representantes de medios internacionales.