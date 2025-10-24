Vuelve a Málaga 'Godspell': Antonio Banderas actualiza el musical con un mensaje contra los tiempos de violencia

Las claves nuevo Generado con IA 'Godspell', el clásico de Broadway, regresa al Teatro del Soho de Málaga el 30 de octubre, dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. La producción permanecerá en cartel hasta el 11 de enero de 2026 antes de trasladarse al Gran Teatro Pavón de Madrid. Antonio Banderas actualiza el musical con un mensaje contra la violencia, en un escenario postapocalíptico donde el teatro es un refugio. El elenco incluye tanto actores que repiten de la versión de 2022 como nuevas incorporaciones, destacando el talento joven y local.

El Teatro del Soho CaixaBank vuelve a encender su escenario el próximo 30 de octubre con motivo del regreso de uno de sus mayores éxitos: Godspell, el clásico de Broadway, esta vez dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Tras arrasar en su estreno en 2022 con todas las funciones agotadas y una gira nacional que lo consolidó como uno de los musicales más aclamados del teatro malagueño, el Soho reestrenará este bonito musical para ofrecer una temporada navideña “de magia, comunidad y emoción”.

La producción, firmada por el propio Teatro del Soho y Banderas, permanecerá en cartel hasta el 11 de enero de 2026 antes de emprender viaje al Gran Teatro Pavón de Madrid, donde desembarcará el 21 de enero. Basado en el Evangelio de San Mateo, Godspell reinterpreta las parábolas bíblicas a través de la mirada de un grupo de jóvenes que buscan sentido y esperanza en medio del caos. En esta versión, Banderas traslada la historia a un escenario casi postapocalíptico: una compañía de actores refugiada en una iglesia en ruinas, donde el teatro se convierte en refugio y acto de fe.

"Se ha potenciado por una situación actual que se está viviendo en el mundo de conflictos en todos los niveles. Me llamaba meter a un grupo de actores en una iglesia en ruinas y recuperar un mensaje que fue de Godspell o Jesucristo Superstar cuando el conflicto de Vietnam reclamaba paz. ¿Ha cambiado algo? No, vamos a peor. El mensaje sigue siendo válido", ha dicho el actor, en la presentación gráfica a los medios de comunicación.

Si han visto la versión de 2022, se preguntarán: ¿merece la pena volver a verla? La respuesta es que sí, ya que Banderas ha tratado de integrar factores diferentes, principalmente, potenciando mucho "la figura de Jesús y Judas como poseedores de un destino que les han dado". "Si Jesús hubiese muerto de muerte natural, el cristianismo no existiría, se necesitaba ese acto de injusticia, y para eso era necesario Judas. En momentos de la obra, Judas quiere tener el papel que le han dado a Jesús y su destino, pero cada uno debe hacer lo que tiene que hacer", ha expresado.

“Vivimos en tiempos confusos y violentos”, escribe el propio Banderas en su nota de dirección. Por ello, utiliza siempre el escenario, que él define como "un refugio para la verdad y un lugar pequeño donde ocurren cosas grandes".

Un elenco coral con el sello del Soho

De trece actores en escena, repiten de la anterior versión Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Laia Prats, Raúl Ortiz (esta vez como swing) y Roko. Angy Fernández, que estaba confirmada, finalmente ha sido baja por una grave lesión en una de sus piernas. "Se tiene que recuperar, y esperamos tenerla pronto con nosotros. Es la única novedad desde que empezamos los ensayos", ha dicho Banderas.

A ellos, se suman otros cinco actores que han formado parte de otras producciones del Teatro del Soho como Paula Díaz, que fue cover de June y Louise en Gypsy; Estibalitz Ruiz, de A Chorus Line; Hugo Ruiz, que fue en Gypsy Georgie, Pastey y el Maestro de Ceremonias y que en esta ocasión hará de Judas; Ana Domínguez, que fue madre y refuerzo de swing ensamble y Bella Exum Gail, que también fue cover de June.

Como viene acostumbrando, Antonio sigue puliendo a sus talentos sin permitir que muchos se les escapen, pero apuesta por dos figuras nuevas: Ferrán Fabá, un talentazo al que hemos podido disfrutar como Aladdín en el musical Aladdín, o Galileo en We will rock you que tendrá el papel de Jesús en Godspell; y Álex Parra, otro 'chico Disney', que ha formado parte de los musicales de Aladdín y El Rey León.

"Esta compañía es joven y reunir este talento joven es muy complicado. Las voces, el nivel de actuación, cómo bailan... es muy difícil pillarlo y sobre todo a estas edades, pero es gente muy buena y muy potente, es como si me hubieran regalado un Ferrari para conducirlo", ha expresado.

Cabe recordar que Cobos —que ejerce además como capitán de baile y asistente de coreografía— es el actor que más veces ha actuado bajo la producción del Soho, con títulos como A Chorus Line, Godspell y Gypsy, lo que lo ha convertido en una de las caras más reconocibles del teatro malagueño.

Banderas ha explicado que "existe todavía un tirón del público a asistir a espectáculos porque van estrellas conocidas": "Da igual el programa, es muy injusto, porque hay mucho talento que no sale en televisión y una generación que se inicia hace dos décadas que inunda los teatros con un talento increíble".

"Antes era muy difícil reunir un grupo, nosotros nos hemos encontrado con un material humano increíble. Podría haber hecho cuatro Godspells, pero traemos a lo mejor de lo mejor. No me canso de repetirlo. No estamos interesados en el dinero", ha dicho. El actor repite siempre que si se arruina algún día, lo hará haciendo lo que más le gusta.

El equipo creativo está integrado por Carmelo Segura (coreografía), Arturo Díez Boscovich (supervisión musical), Daniel Villarroya (dirección musical), Roser Batalla (traducción y letras), Sebastià Brosa (escenografía), Gabriela Salaverri (vestuario) y Juanjo Llorens (iluminación). Además, como ha resaltado Banderas, en el Soho no se pregraba nada y cuentan con una banda de 6 músicos (piano, guitarras, bajo eléctrico y batería).

Con más de una docena de números musicales —entre ellos clásicos como Preparad el camino, Día a día o Una ciudad más hermosa—, Godspell combina teatro, música, e incluso títeres y máscaras en una experiencia que trasciende lo religioso para reivindicar la empatía y la unión, algo muy necesario en los tiempos que corren. “Godspell va de amar, de perseguir la justicia y de recordar que la vida se recorre de la mano del otro”, resume su sinopsis. Para el Soho, el musical es una invitación "a construir una ciudad bella donde todos tengamos nuestro lugar".

Desde su apertura en 2019, el Teatro del Soho CaixaBank se ha consolidado como un motor del teatro musical español, combinando la excelencia artística con una fuerte raíz local. Godspell refuerza ese vínculo: una producción concebida en Málaga, impulsada por mucho talento andaluz y respaldada por un equipo técnico y artístico que ha llevado el sello del Soho hasta escenarios nacionales e internacionales. Para Banderas, ver cómo el público de los premios Talía se ponía en pie cuando el Teatro del Soho fue premiado en la pasada edición fue un regalo y un empujoncito para saber que están haciendo las cosas bien en la industria.