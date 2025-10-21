El malagueño Ángel Idígoras decora el antiguo ambigú del Cine Albéniz con personajes de más de 35 películas españolas

Las claves nuevo Generado con IA Ángel Idígoras ha decorado el antiguo ambigú del Cine Albéniz de Málaga con un mural que muestra 65 personajes de más de 35 películas españolas. El mural, pintado en blanco y negro, incluye figuras icónicas del cine español desde "Viaje a Júpiter" de 1909 hasta películas más recientes. La creación del mural tomó tres meses y requirió la colaboración de la familia de Idígoras y el apoyo del personal del cine. Para celebrar el mural, el Cine Albéniz proyectará un ciclo de seis películas representadas en la obra a partir del 4 de noviembre.

El dibujante malagueño Ángel Idígoras ha dejado su huella en el antiguo ambigú del Cine Albéniz con su Mural del Cine Español. En sus propias palabras, este mural es “como en La rosa púrpura de El Cairo, unos 65 personajes de más de 35 películas se han salido de las pantallas del Cine Albéniz y se han trasladado a las paredes del antiguo ambigú”.

En esta obra, Ángel Idígoras y su equipo formado por su familia: Pablo, Marta, Daniel y Sonia Codes, han pintado a algunas de las figuras más importantes de la historia del cine español, a tamaño natural, con pintura de pared, en blanco y negro.

En este homenaje pictórico al cine español aparecen personajes y películas que van desde Viaje a Júpiter de 1909 hasta otras más recientes como El 47.

Según ha explicado el propio autor, la selección de los personajes ha entrañado mucha dificultad puesto que la intención era representar algunas de las películas más importantes, sin repetir actores ni directores.

Cierto es que se han quedado fuera muchas grandes películas, incluso algunas de sus preferidas, según ha explicado, al tiempo que ha remarcado que, aunque han gozado "de libertad absoluta para la selección, hemos contado con la ayuda de Juan Antonio Vigar y Juanlu Artacho, más conocedores del arte del cine”.

Sobre el proceso de creación, ha explicado que "han hecho falta tres meses de trabajo, unos 12 litros de pintura, un montón de pinceles y brochas, diez barras de carboncillo, dos escaleras y el apoyo moral de todos los trabajadores del cine y de los espectadores de la sala 4 que, sin esperarlo, se encontraban con un tipo intentando representar la mirada de Ana Torrent, otro pintando el Rocinante de Fernando Rey, otro más liado con los ladrillos de la Alcazaba, una pintora enfrascada con los remiendos del Paco Rabal de Los santos inocentes y otra tirada en el suelo, rellenando el mural”.

Asimismo, ha señalado que “ha sido un trabajo largo y difícil, en cada rincón surgían retos que hemos podido ir salvando, en parte gracias a los ánimos que nos han mostrado personas desconocidas, como una señora que compró croissants para todos”.

Con motivo de este mural, el Cine Albéniz proyectará un ciclo de seis películas que aparecen reflejadas en esta obra de Idígoras, todas ellas en la sala 3 a un precio de 6 euros (5 para los socios del Club Albéniz) y cuyas entradas salen hoy a la venta: