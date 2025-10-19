Agenda cultural para toda la semana en Málaga: teatro, conferencias y aeromodelismo para toda la familia

La Diputación de Málaga ha programado diversas actividades culturales para la próxima semana, entre las que destacan actuaciones musicales, talleres, exposiciones y presentaciones literarias, tanto en la capital como en distintos puntos de la provincia.

La primera actividad dará comienzo este lunes, 20 de octubre, a las 20,30 horas, con Dos, de la mano del director Miguel Zurita y en el marco de la cuarta edición de los Ciclos de Autor de Culturama, en el Centro Cultural Villa de Ardales.

De forma gratuita y hasta completar aforo, se trata de un texto en el que "narra la historia de un hombre jubilado que sufre un ictus y obliga a su hijo a regresar al pueblo para cuidar de él".

La siguiente cita de Ciclos de Autor será el viernes 24 de octubre, a las 20:30 horas, con la lectura de El viaje del Veronal en el Centro Cultural MVA con Carmen Vega como invitada.

Esta obra cuenta la historia de tres prisioneros inmersos en una complicada contienda, en la que "la obstinación de uno, la inseguridad de otro y la insubordinación del tercero hará estallar un conflicto entre ellos en plena maniobra de evasión".

La Biblioteca Cánovas del Castillo prosigue con sus actividades y el martes, 21 de octubre, a las 17:00 horas, ofrece a sus usuarios una nueva cita del servicio de consultoría educativa o laboral que continuará durante todo el año, salvo los meses de verano, y ofrecerá este servicio de consultoría para los usuarios de la mano de Álvaro Recena.

Este centro continuará su programación el mismo martes, a las 18:00 horas, con una nueva sesión del taller didáctico para jóvenes entre 13 y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos, en cuya sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para "incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual".

El Centro del 27 acogerá de forma gratuita el próximo miércoles, 22 de octubre, a las 20:00 horas, la conferencia Cien años de Poema del Campo: la voz temprana de José María Hinojosa a cargo de la doctora en Filología Hispánica Lydia Rodríguez.

Asimismo, la biblioteca anima a jugar al ajedrez de la mano de Ajedrezfácil todos los jueves de octubre, a las 17:30 horas. Requiere inscripción previa, está enfocado a la iniciación y está recomendado a partir de cinco años en adelante.

En horario de tarde, el jueves, 23 de octubre, a las 19:00 horas, en la sala de conferencias de la biblioteca y dentro del ciclo Málaga Eterna, José Simón, de la Academia Gastronómica de Málaga, estará a cargo de la charla Embutidos ibéricos de Málaga, tras la cual se ofrecerá una degustación de productos ibéricos, con el objetivo de "proporcionar una experiencia sensorial que complemente la información obtenida".

Con motivo de la exposición Arquitecturas Dibujadas, de los arquitectos y creadores José Seguí y Benito García, disponible en el Centro Cultural María Victoria Atencia hasta el 21 de noviembre, los autores ofrecen una conferencia el próximo 23 de octubre a las 19:00 horas.

El MVA también acoge el 23, a las 20:00 horas, la presentación del libro El gran amor (2025) de Andrés García Cerdán, ganador del XXVII Premio Internacional de Poesía Generación del 27.

Música tradicional gallega

La música tradicional gallega llega al ciclo Con Sello Propio del MVA de la mano de Caamaño&Ameixeiras el jueves, 23 de octubre, a las 20:30 horas. Este grupo se ha consolidado como uno de los "grandes exponentes" a nivel internacional de la nueva música tradicional gallega y ha resignificado la música y el baile de raíz con los "sonidos más contemporáneos".

La última actividad de la semana será el viernes, 24 de octubre, a las 18:00 horas, en la sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo. Se trata de un de aeromodelismo realizado por Juan Pacheco, de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos.

Exposiciones en la calle Pacífico

El espacio expositivo de la Diputación acoge Arte Mayor hasta el 31 de octubre, entre las 10:00 y 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, compuesta por obras de arte y artesanía creada por personas mayores de la provincia, y está enmarcada en las más de 250 actividades que el ente provincial ha programado durante el 14º Mes del Mayor.

La otra exposición que acoge la institución provincial en Pacífico 54 es Las palabras perdidas, una nueva muestra temática de Museo de los Sentidos, el ciclo de exposiciones para la diversidad social y funcional organizadas por Grupo Ígneo, artistas plásticos de la Asociación Cultural y Social Bib Azahar.

Esta obra reúne 37 obras de 14 artistas entre pinturas, esculturas, instalaciones, grabados, cerámicas y fotografías y puede visitarse gratuitamente hasta el 3 de diciembre de lunes a viernes en horario de 10:00 a 20:00 horas.