Antonio Banderas pone autobuses gratis desde seis pueblos de Málaga para ver 'Godspell' en el Soho

Godspell continúa preparando el camino hacia su estreno el próximo 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. El musical, dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, pasará todas las navidades en Málaga para luego viajar a Madrid al Gran Teatro Pavón desde el 21 de enero de 2026.

El Teatro del Soho CaixaBank vuelve a poner en marcha su servicio gratuito de autobuses desde Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Marbella, Antequera, Ronda y Alhaurín de la Torre para que el público malagueño pueda disfrutar de la magia de Godspell sin necesidad de preocuparse por el transporte.

El espectáculo que regresa al Soho tras su gran éxito de hace tres temporadas, recupera además su popular horario Broadway, con funciones los sábados y los domingos a las 14:00 horas, permitiendo a los visitantes de toda España viajar a Málaga, disfrutar del musical y regresar en el mismo día.

El espectador podrá completar la experiencia con un brunch previo en los restaurantes Tercer Acto y Atrezzo. Todos los detalles sobre las Experiencias Godspell en la web del Teatro del Soho. Y puedes encontrar entradas disponibles del espectáculo Godspell, con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, en la web del teatro, en taquilla, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

El musical

Los ensayos de esta nueva versión ya han comenzado en la ESAEM de Málaga con un equipo que viene renovado, pero cargado de caras conocidas en el Teatro del Soho. De catorce actores en escena, repiten de la anterior versión Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Angy Fernández, Laia Prats, Raúl Ortiz y Roko.

A ellos, se suman otros cinco actores que han formado parte de otras producciones del Teatro del Soho como Paula Díaz, que fue cover de June y Louise en Gypsy; Estibalitz Ruiz, de A chorus line; Hugo Ruiz, que fue en Gypsy Georgie, Pastey y el Maestro de Ceremonias; Ana Domínguez, que fue madre y refuerzo de swing ensamble y Bella Exum Gail, que también fue cover de June.

Como viene acostumbrando, Antonio sigue puliendo a sus talentos sin permitir que muchos se les escapen, pero apuesta por dos figuras nuevas: Ferrán Fabá, un talentazo al que hemos podido disfrutar como Aladdín en el musical Aladdín, o Galileo en We will rock you; y Álex Parra, otro 'chico Disney', que ha formado parte de musicales como Aladdín y El Rey León.

Todos ellos ya preparan este espectáculo de Broadway de los años 70, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.

Para la puesta a punto del musical, les acompaña un gran equipo artístico y creativo formado por Víctor Ullate Roche (Director Residente Asociado), Carmelo Segura (Coreografía), Arturo Díez Boscovich (Supervisión Musical), Daniel Villarroya (Dirección Musical), Roser Batalla (Traducción libreto y letras canciones), Sebastià Brosa (Escenografía), Gabriela Salaverri (Vestuario), Juanjo Llorens (Iluminación) y Jordi Ballbé (Sonido).

Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, Godspell fue estrenado en 2022, como decíamos, en el Teatro del Soho CaixaBank recibiendo gran éxito de público y crítica. Más de 40.000 personas lo habían visto en apenas siete semanas.