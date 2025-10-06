El Museo Carmen Thyssen Málaga inaugura ‘Telúricos y Primitivos’, un viaje a la vanguardia española

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha inaugurado la exposición ‘Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló’, una muestra que reivindica la construcción de una vanguardia con carácter propio en España.

Inspirada en la tierra, su materia y el primitivismo, la exposición reúne 64 obras de 45 artistas españoles en la Sala de Exposiciones Temporales, ubicada en la tercera planta del Palacio de Villalón.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y diversas autoridades y representantes de instituciones colaboradoras, como la Fundación “la Caixa” y Soho Boutique Hotels, entidades que han prestado su apoyo al proyecto.

Comisariada por Bárbara García y Alberto Gil, del Área de Conservación del Museo, la exposición ofrece un enfoque diferente y original para estudiar la vanguardia en España.

A través de una extensa nómina de artistas, analiza cómo la influencia de lo telúrico y lo primitivo configuró la mayor renovación plástica del arte español del siglo XX, cuyas propuestas e innovaciones han dejado huella hasta la actualidad.

La vanguardia española, tal y como muestra la exposición, fue un fenómeno con características únicas. Sus artistas combinaron las grandes corrientes internacionales con dos fuentes de inspiración propias: la tierra y lo primitivo.

Ambos conceptos se convirtieron en verdaderas señas de identidad del arte moderno español, desde los años veinte hasta los sesenta.

En este sentido, la exposición traza un recorrido rico y diverso a partir de dos ideas clave. Por un lado, lo telúrico, relacionado con la tierra como materia y forma, con sus transformaciones y comportamientos. Se propone así una nueva visión de la naturaleza, capaz de borrar las fronteras entre figuración y abstracción.

Por otro lado, se explora lo primitivo, con el que los artistas de posguerra buscaron escribir una nueva génesis para el arte en España inspirándose en el arte rupestre, el dibujo infantil o el subconsciente.

Entre los artistas presentes en la muestra se encuentran nombres fundamentales del arte español. Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, Miró, Moreno Villa y Maruja Mallo se acercan al mundo telúrico; mientras que Ángel Ferrant, Picasso, Palazuelo, Saura o Luis Feito exploran lo primitivo. Otros, como Manolo Millares, Antoni Tàpies, Chillida o Miquel Barceló, navegan entre ambos conceptos.

La exposición también revisa el papel de los colectivos que dinamizaron estas ideas, como la Escuela de Vallecas en los años treinta, los grupos Pórtico, Dau al Set y la Escuela de Altamira en los cuarenta, y el grupo El Paso en la década siguiente.

Según la directora artística del Museo, Lourdes Moreno, “Tras varias exposiciones dedicadas a la figuración como vía de renovación y otras monográficas sobre informalistas, ‘Telúricos y primitivos’ ofrece una mirada novedosa y muy atractiva a una vanguardia poliédrica, en la que conviven expresiones figurativas y abstractas. Reivindicamos así la inmensa riqueza del arte español del siglo XX”.

La muestra incluye pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías y tejidos, con especial protagonismo de la escultura de Alberto Sánchez, Martín Chirino, Eudald Serra y Ángel Ferrant, y los tejidos de Aurèlia Muñoz y Teresa Lanceta. En total, más de setenta años de arte español revisados desde una óptica diferente.

‘Telúricos y primitivos’ permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo de 2026, con la colaboración de Fundación “la Caixa” y Soho Boutique Hotels.