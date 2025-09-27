El arte del coleccionismo en la Comic Con de Málaga: más de 4.000 euros por piezas exclusivas

La Comic Con de Málaga es el paraíso de los coleccionistas. En este tipo de festivales, las marcas traen sus ediciones más exclusivas, como es el caso de la firma Lladró, que ha convertido la porcelana en sinónimo de arte y elegancia.

La marca, reconocida en todo el mundo por sus esculturas delicadas y detallistas, ha sabido reinventarse en los últimos años al unir su tradición artesanal con iconos de la cultura. Un ejemplo de ello es su colección inspirada en Star Wars, con piezas exclusivas que alcanzan las cuatro cifras.

Los maestros artesanos de Lladró han reinterpretado personajes emblemáticos como Darth Vader, Yoda, Grogu o la princesa Leia, que se pueden adquirir estos días en el stand de Lladró de la Comic Con de Málaga.

Cada pieza se elabora en los talleres de Tavernes Blanques (Valencia), donde se cuidan minuciosamente los detalles: desde el esmaltado brillante que evoca la armadura de los Sith hasta los delicados acabados mate que transmiten serenidad en figuras como Yoda.

Una de las piezas que se puede ver y comprar en la Comic Con es la Be Spin Battle, que alcanza un precio de 4.000 euros. Representa el duelo en Bespin, la Ciudad Nube, en un combate que culmina con el inolvidable momento en el que Darth Vader revela su verdadera identidad: él es, en realidad, Anakin Skywalker, el padre de Luke.



Esta escena, quizás la más emblemática de Star Wars, ha sido recreada con fidelidad en esta escultura de porcelana. "Estamos registrando buenas cifras de ventas en la Comic Con, hay mucho interés por este tipo de piezas. De la Be Spin Battle, por ejemplo, la fabricación está limitada a poco más de 500 unidades", detalla una de las responsables del stand de Lladró.

La pieza más cara que traen a la Comic Con 2025 en Málaga es la Reina Amidala, una creación en porcelana mate que celebra el 20 aniversario de la primera aparición de Padmé Amidala en “La amenaza fantasma” (1999).

La Reina Amidala.

Esta edición, limitada a 1.000 unidades, destaca por sus colores, esmaltes y un delicado lustre dorado. Está representada vistiendo su traje ceremonial del Salón del Trono, uno de los más lujosos de toda su indumentaria real.

Los fans de Batman también pueden encontrar a su héroe favorito en la Comic Con: una escultura de porcelana que muestra al mítico superhéroe de Gotham City. La serie está limitada a 500 unidades y tiene un precio de 2.765 euros.

Elaboración de las figuras en directo.

Tampoco falta en el stand de Lladró colecciones de otras firmas míticas, como la escultura de porcelana que muestra una visión contemporánea de Minnie Mouse, uno de los personajes más queridos de la factoría Disney.

Además, el espacio ofrece la posibilidad de observar cómo se elaboran estas figuras artesanales, ya que una experta de Lladró trabaja en directo con las pequeñas piezas de porcelana.