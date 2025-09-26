Jared Leto causa sensación en la Comic-Con de Málaga: "Me encanta este país y estoy encantado de estar de vuelta"

El actor Jared Leto ha sido uno de los protagonistas de la segunda jornada de la Comic Con de Málaga, en una de las citas más esperadas: la presentación de la nueva película de 'Tron: Ares', que se estrenará el próximo 10 de octubre. "¡Hola, España! ¡Me encanta este país y estoy encantado de estar de vuelta!", ha asegurado el artista estadounidense, que ha causado sensación en el Hall M, el más grande de la convención con 3.000 plazas.

Leto es el actor principal y productor de la tercera parte de esta saga cinematográfica. Esta nueva entrega, quince años después de Tron: Legacy, está dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Leto, Greta Lee y Evan Peters, con Gillian Anderson y Jeff Bridges en destacados papeles secundarios.

"Para mí, Tron es como Star Wars. Si no estuviera en el escenario, estaría con vosotros en la audiencia (...) La vi cuando tenía doce años y es emocionante estar aquí arriba hablando de la película", ha reconocido el actor entre gritos y aplausos de los fans.

"Nos lo pasamos muy bien y espero que la gente sienta lo apasionados que estábamos con la película. Espero que os lo paséis muy bien cuando la veáis", ha recalcado.



El director Álex de la Iglesia ha sido el encargado de presentar el acto."Cuando nos dejábamos las pestañas en los primeros videojuegos, apareció una película con una propuesta visual sobrecogedora", ha recordado.

La premisa diferenciadora es que esta vez no es el mundo real el que se cuela entre las estructuras digitales de los videojuegos, sino que son sus rutinas, programas y archivos los que toman cuerpo físico entre los rascacielos, con el desarrollo de su inteligencia artificial y, quizás, también de una conciencia.



Leto ha destacado cómo le marcó ver 'Tron' con 12 años, especialmente por la "increíble interpretación" de Bridges, con el que ha tenido oportunidad de compartir plano en esta parte: "Trabajar con él es como una experiencia espiritual, exactamente lo que piensas que va a ser, porque es divertido y generoso".



