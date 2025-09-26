El Festival de Málaga y San Diego Comic-Con se unen para crear la sección Play One Series: un acuerdo de tres años

El Festival de Málaga y San Diego Comic-Con Málaga se unen para trabajar conjuntamente en el sector cultural de la ciudad. Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración que tiene como objetivo impulsar conjuntamente contenidos y actividades en el ámbito de las series.

Con esta alianza, ambos eventos buscan aprovechar la creciente relevancia de las series como motor de la industria audiovisual y como espacio de innovación narrativa. El acuerdo permitirá la creación de sinergias entre estas dos citas culturales de la ciudad a través de la sección Play One Series.

Concretamente, esta sección se centrará en la programación de estrenos, encuentros con creadores y actividades dirigidas tanto a profesionales como al público general.

A la presentación de este acuerdo han asistido este viernes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; y Gabriel Sáenz de Buruaga, administrador único de San Diego Comic-Con Málaga.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que esta unión supone un impulso estratégico para Málaga como ciudad audiovisual, consolidando su papel neurálgico respecto a la industria y la creación a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Gabriel Sáenz de Buruaga, administrador único de San Diego Comic-Con Málaga, ha señalado que este acuerdo, previsto para tres años, es un paso natural. “Como evento cultural debemos agregar la mayor parte posible de esfuerzos. Unirnos con el equipo del Festival de Málaga y su trayectoria de ya casi 30 años nos posibilita ofrecer al fan una mejor experiencia”.

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha destacado que "este acuerdo nos permite ampliar horizontes y reforzar nuestra apuesta por las series, un formato que hoy es esencial en la cultura audiovisual y que conecta con nuevos públicos y generaciones".

La sección colaborativa Play One Series se inicia dentro de la programación de San Diego Comic-Con Málaga, a las 20.30 en el Auditorio 1, el panel ‘Cómo se construye un mundo de fantasía en cine/TV’, con David Ramos, supervisor de VFX con una trayectoria de más de 25 años en la industria.

En este panel, desvelará los secretos detrás de la creación de universos de fantasía en pantalla, explorando cómo la posproducción transforma ideas imaginadas en realidades visuales, a través de la combinación de efectos, diseño y narrativa para construir mundos.