90 euros por foto con las estrellas invitadas en Comic Con Málaga: "Es precio estándar en este tipo de eventos"

El espacio ‘Meet the Artist’ de la Comic Con Málaga permite a los fans vivir un encuentro cercano con los actores invitados internacionales, como Luke Evans o Aaron Paul. Las actividades incluyen sesiones de fotografías y firmas, aunque ambas requieren reserva previa y un coste adicional.

Las fotos tienen un precio de 75 euros más IVA, lo que eleva la tarifa final a 90,75 euros, con la opción de aparecer hasta cuatro personas por ticket (sin contar al actor ni a menores de tres años). En el caso de las firmas, el precio es de 55 euros más IVA, es decir, 66,55 euros en total.

Entre los actores disponibles para esta experiencia exclusiva figuran Taz Skylar, Pedro Alonso, Luke Evans, Dafne Keen, Ashley Eckstein y Brian Austin Green.

Este espacio, situado en el exterior del festival, ha congregado a muchos fans en la primera jornada del evento, donde actores como Taz Skylar, Pedro Alonso, Luke Evans, Aaron Paul han recibido a los asistentes.

El tiempo con el actor no ha sido suficiente para muchos, como señalaba una pareja que acababa de hacerse una foto con Aaron Paul (Jesse Pinkman en Breaking Bad). "Ha sido muy rápido, ya van tarde, la organización horrible la verdad. Al final es una foto que son 30 segundos, entonces tampoco se puede pedir más", apuntaban.

No obstante, también han defendido las tarifas: "La gente lo critica mucho, pero si ves precios en otras convenciones en Europa o Estados Unidos, es un precio estándar, no lo vemos nada descabellado".

Otros asistentes se han mostrado más críticos, como es el caso de una joven que esperaba su turno con Robert Valley, una de las firmas gratuitas. "Los precios no están mal, pero casi 100 euros por una foto me parece pasarse un poco".

Una fan que se fotografió con Luke Evans ha valorado la cercanía de los actores, aunque también cuestionaba las tarifas: "Entiendo que cobre por ello porque es trabajo, pero me parece un poco caro y exagerado el precio por una foto o un autógrafo. Deberían haber sido más conscientes con el público al que llegan".

La experiencia, en cualquier caso, deja momentos inolvidables para muchos seguidores, pese a las largas colas, el calor y los precios elevados. "Yo este mundo ya me lo conozco un poco, y para el tema de los precios deberían haber hecho algo con los tiempos y los costes, si hubieran hecho packs de firma y fotos con varios actores habría sido más productivo", ha comentado una joven.