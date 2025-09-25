Largas colas y mucha expectación en la primera jornada de la Comic Con de Málaga: "Es un sueño estar aquí"

Desde este jueves, Málaga se ha convertido en el epicentro del mundo 'friki' gracias a la San Diego Comic Con, que aterriza por primera vez en Europa. Tras meses de espera, los fans no querían perderse ni un minuto del evento: desde primera hora de la mañana, se ha formado una gran cola en la entrada del Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) para poder acceder al festival, "un sueño" para muchos.

Granada, Sevilla, Madrid, Barcelona... La San Diego Comic Con de Málaga espera a 120.000 asistentes durante los cuatro días del evento, de hasta 20 nacionalidades distintas. "Tenemos muchas expectativas, yo llevo toda la vida queriendo ir a Comic Con, y que haya venido a España es una locura. es un sueño estar aquí", explica Álex, que llega desde Barcelona junto a su amigo Arian.

El recinto de 80.000 metros cuadrados, que incluye espacios añadidos en el parking del Palacio de Ferias ha sorprendido a todos.

Destaca el Hall M, que se consolidará como el gran punto neurálgico de la convención y el escenario principal de los encuentros más esperados; los auditorios, que acogerán charlas y conversaciones con referentes nacionales e internacionales; y un Exhibitor Hall que incluirá expositores, coleccionistas y creadores.

Además, 3 auditorios con capacidad para 900, 600 y 200 personas completan los espacios en los que los fans podrán disfrutar de charlas y paneles de sus ídolos y conocerlos de cerca.

Los 'stands' de Nintendo, el coche de Regreso al Futuro, la recreación de la habitación de Andy en 'Toy Story' por el 30 aniversario de la película, tiendas de Funko o Sylvanian Families son algunas de las zonas que han atraído a los fans, con largas colas para visitar los escenarios y decorados.

La venta de entradas y la organización para realizar algunas actividades ha sido la principal queja de la gran mayoría de asistentes. “No hemos podido reservar ninguna actividad, deberían haberlo puesto con más antelación”, dice Joaquín, que también llega desde Barcelona con su disfraz de Linterna Verde.

Ana y Adrián, ambos de Madrid, hacen énfasis en los problemas con la venta de entradas. "Venimos de lejos y pensamos que el proceso fue un caos, lo podrían haber organizado mucho mejor", comentan.

Otra de las quejas es la tardanza en anunciar la programación, ya que eso ha impedido que muchos de los que acuden solo un día puedan organizarse. "Nosotros hemos venido solo hoy, pero nos hubiera gustado hacer algo más porque lo miramos con tiempo", dice Guille, quien viene de Sevilla con un amigo de Granada.

La experiencia se completa con el Village, un espacio multidisciplinar al aire libre con un espacio gastronómico, un escenario propio lleno de actividades y una variada programación de actuaciones, concursos y sorpresas.