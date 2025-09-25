Comienza la San Diego Comic-Con en Málaga: un festival 'único' en Europa que acogerá a 120.000 visitantes en Fycma

Este 2025, por primera vez, el festival pop más importante del mundo sale de Estados Unidos para aterrizar en Málaga. El idilio entre la Comic-Con de San Diego y Málaga comienza este jueves, 25 de septiembre, con la primera edición de una cita que se repetirá, al menos, hasta 2027.

El festival San Diego Comic-Con Málaga se celebra del 25 al 28 de septiembre en Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 38 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.

El evento espera congregar a 120.000 aficionados en Fycma con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía, en un recinto de 80.000 metros cuadrados que incluye espacios añadidos en el parking del Palacio de Ferias.

Destaca el Hall M, que se consolidará como el gran punto neurálgico de la convención y el escenario principal de los encuentros más esperados; los auditorios, que acogerán charlas y conversaciones con referentes nacionales e internacionales; y un Exhibitor Hall que incluirá expositores, coleccionistas y creadores.

Además, 3 auditorios con capacidad para 900, 600 y 200 personas completan los espacios en los que los fans podrán disfrutar de charlas y paneles de sus ídolos y conocerlos de cerca.

La experiencia se completará con el Village, un espacio multidisciplinar al aire libre que sorprenderá a todos con su globo aerostático, un escenario propio lleno de actividades y una variada programación de actuaciones, concursos y sorpresas. Además contará con una amplia y variada oferta gastronómica.

Schwarzenegger será el 'plato fuerte' de la convención: el icono 'hollywoodiense', protagonista de películas como 'Terminator', 'Predator' y 'Desafío Total', dará una 'masterclass' durante la mañana del domingo, día de cierre.

También visitarán el festival los actores Pedro Alonso, Luke Evans, Aaron Paul, Norman Reedus (The Walking Dead) y parte del elenco de One Piece, además de reconocidos creadores de cómic como Jim Lee, Jeph Loeb o C.B. Cebulski.

También se presentarán adelantos exclusivos de grandes estudios: Disney, Lucasfilm, Netflix y AMC, entre otros.

Presentaciones

La San Diego Comic Con Málaga será además el lugar de presentación de la nueva temporada de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que abre un nuevo capítulo "en una saga que ha marcado a generaciones, demostrando que aún quedan historias que contar en el corazón del apocalipsis", han destacado desde la organización.

Para la presentación de la nueva temporada estarán presentes en Málaga Norman Reedus, Melissa McBride, David Zabel, Dan Percival, Alexandra Masangkay, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Hugo Arbués y Candela Saitta.

Otro de los títulos que se presentarán en Málaga será 'Anna Rice's Talamasca: La orden secreta', que estará respaldada en el festival por su protagonista, el actor Nicholas Denton; el director, John Lee Hancock, y el productor, Mark Lafferty.

La cosplayer Yaya Han, con más de 20 años de experiencia, será parte del jurado de uno de los concursos, y es una de las invitadas confirmadas junto a la ilustradora de Marvel Peach Momoko.

Concursos

La San Diego Comic Con Málaga también ha confirmado el primer Concurso de Cosplay, "una celebración de la creatividad, dedicación y magia". .

El concurso se celebrará en formato pasarela con un número limitado de participantes, y habrá premios por valor de hasta 5.000 euros para los mejores cosplays.

Menores gratis

Los menores de 13 años o menos podrán acceder gratis, siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada. Será suficiente con incluir sus datos durante el proceso de compra, según han explicado desde la organización.

Previo al evento o a la llegada al recinto, los asistentes podrán canjear sus entradas en las Fanzones oficiales. A cambio, recibirán un Welcome Pack y una pulsera de acreditación que les dará acceso a todas las actividades incluidas en su entrada.

Banda sonora

La banda sonora oficial del festival ha sido compuesta por el madrileño Lucas Vidal, uno de los compositores españoles más internacionales, ganador de dos Goya y un Emmy.

La melodía ha sido grabada en el estudio de la Filarmónica de Viena, y ha sido toda una experiencia para Vidal. "El reto de poner música a San Diego Comic-Con Málaga, además de una aventura, ha sido una ilusión", apunta el compositor.

Cómo llegar

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la EMT, ampliará las frecuencias de autobuses desde el jueves, 25 de septiembre, hasta el domingo, 28 de septiembre, con una línea especial a modo de lanzadera desde el Centro de la ciudad (entre calle Larios y Puerta del Mar) hasta la zona del Palacio de Ferias.

La frecuencia de esta línea, que tendrá horario desde las 7.30 hasta las 22.30 horas será inferior a 10 minutos, con una oferta de más de 15.000 plazas disponibles.

Estos autobuses especiales serán articulados y contarán con identificación visible del evento para que los usuarios puedan localizarlos con facilidad, en concreto el número de línea será la 64.

Con motivo del evento, las zonas habituales de aparcamiento junto a Fycma no estarán disponibles, pero se habilitarán tres áreas de estacionamiento cercanas: dos zonas en avenida de las Malagueñas, a pocos minutos a pie del recinto (por lo que el domingo no tendrá lugar el tradicional mercadillo ambulante y de segunda mano del Cortijo de Torres), y una zona adicional junto a El Corte Inglés Bahía Málaga, en Calle Hamlet, 5.