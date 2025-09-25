Ana y Adrián, fans de la Comic-Con de Málaga: "Venimos desde Madrid y comprar las entradas fue un caos"

La Comic-Con ya ha abierto sus puertas para todos los fans de los videojuegos, el anime y las grandes sagas como Marvel o DC Comics. Sin embargo, la experiencia para muchos visitantes no ha resultado tan fantástica como parece desde fuera.

Ana y Adrián, dos fans que vienen a Málaga a vivir una experiencia única desde Madrid, van vestidos de Star Wars, no falta un detalle en sus trajes. Son amantes de todo lo que envuelve al festival pop más importante del mundo y que esta es la primera vez que sale de Estados Unidos y lo hace en Málaga.

Desde un primer momento mostraron su entusiasmo por haber asistido a la Comic-Con. "Me la esperaba como la de San Diego, pero esta es aún mejor por lo poco que he podido ver de momento", expresa Adrian mientras toca su espada láser.

"La verdad que me gusta mucho porque hay mucha variedad de tiendas, las figuras son impresionantes y me están dando ganas de comprármelo todo", dicen mientras se rien, pero confirmando que la cartera se hará daño en estos cuatro días.

Además de las actividades, Ana y Adrián tienen muchas expectativas por las "charlas" que se van a dar, en especial todas las relacionadas con anime. "Es verdad que hoy tengo muchas ganas de ver la charla en la que participa Gwendoline Christie, ya que soy muy fan de Juego de Tronos".

Otro momento que no se quieren perder ninguno de los dos es la charla de Arnold Schwarzenegger el domingo a las 11:00 en el Hall M de la Comic-Con de Málaga. "En gran parte hemos venido para ver a esta persona porque es un pedazo de actor", comentan.

Aun así, ellos echan en gran falta una mejor organización. "Venimos desde Madrid y comprar las entradas fue un caos", aseguran.

La Comic-Con de Málaga ha llamado la atención a miles y miles de visitantes. 120.000 personas es lo que se espera que recoja esta primera edición que, por primera vez sale de los Estados Unidos. . "Espero que en los próximos años no haya estos problemas", concluye Adrián antes de irse a un stand a mirar funko pops.