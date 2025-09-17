Málaga acoge el ciclo 'Miradas longevas y el arte de envejecer': "Un espacio de reflexión y aprendizaje"

Málaga acogerá este mes de septiembre el Ciclo 'Miradas longevas y el arte de envejecer', un proyecto que nace con el propósito de generar "un espacio de reflexión y aprendizaje profundo" sobre cómo abordar la etapa de la longevidad de una forma activa, saludable y dotada de significado.

En un contexto demográfico donde la población mayor de 65 años representa un porcentaje creciente y fundamental de la sociedad, "Miradas Longevas y el Arte de Envejecer" busca ir más allá de la visión tradicional del envejecimiento, explorando sus múltiples facetas y oportunidades.

Está organizado por el Instituto Cultural Europeo y la Sociedad Económica de Amigos del País y en colaboración con el Círculo Cultural Internacional de Mayores "Andalucía Seniors".

A lo largo de siete conferencias y una mesa redonda final, expertos de diversas disciplinas aportarán su conocimiento y experiencia para ofrecer perspectivas innovadoras con el objetivo de visibilizar y potenciar las contribuciones de las personas mayores a la sociedad.

Asimismo, se busca mejorar su bienestar integral, promover un cambio positivo en la percepción social del envejecimiento y estimular la generación de nuevas ideas y proyectos en este ámbito.

Todas las sesiones se llevarán a cabo en el emblemático salón de actos de la Casa del Consulado de la Sociedad Económica de Amigos del País en Málaga, un día al mes, por la mañana.

El ciclo se extenderá desde el próximo lunes, 22 de septiembre hasta el 15 de abril de 2026, abordando temas cruciales que van desde el legado vital y los secretos de la longevidad en las "Zonas Azules", hasta el impacto de la neurociencia en las relaciones sociales de los mayores, la "Silver Economy", la revolución de la longevidad, el papel de la cultura contra la soledad no deseada o la importancia de vivir con propósito en la edad adulta tardía.

Se dirige a un público amplio que incluye a personas mayores, sus familiares y cuidadores, profesionales del sector sociosanitario y gerontológico, estudiantes, investigadores, responsables de políticas públicas y, en general, a cualquier persona interesada en comprender y vivir el envejecimiento con plenitud.

En el acto de presentación han intervenido Ruth Sarabia, Delegada Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga de la Junta de Andalucía; Rafael Senén, Presidente del Instituto Cultural Europeo; José Antonio Sierra, Coordinador del Círculo Cultural Internacional de Mayores "Andalucía Seniors" y José María Ruiz, Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga.

Primera sesión

El ciclo de conferencias aborda en su primera sesión, titulada "Dejando huella. El legado vital como fuente de plenitud en la edad de oro", la relevancia de la construcción de la identidad y del legado vital como fuente de plenitud durante el envejecimiento.

Se impartirá por Rafael Senén, Presidente del Instituto Cultural Europeo, el próximo 22 de septiembre, lunes, a las 11.30 h. en el Salón de Actos de la Sociedad Económica.

Su objetivo principal es explorar cómo la conciencia permite a las personas no solo reconocer el legado que ya han labrado hasta hoy, sino también utilizarlo como base para seguir creando uno nuevo en la etapa de la vejez, continuo y las nuevas conexiones, en lugar de ser un período de mera contemplación del pasado.

Además, la conferencia incorporará alguna práctica desde la consciencia, de la mano de Yolanda Garfia, directora de El Rincón de Mindfulness, para vivir una experiencia más profunda y personal, transformando el concepto de legado en algo práctico y tangible.