Toda la programación de la Comic Con Málaga 2025: cómic, cosplay, videojuegos y presentaciones exclusivas
A pocos días de la cita, la organización ya ha desvelado las actividades previstas para las cuatro jornadas del festival. Algunas de ellas requieren reserva previa.
Málaga calienta motores para el festival San Diego Comic-Con, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.
La Comic-Con es uno de los acontecimientos culturales más reconocidos a nivel mundial. Su origen se remonta a 1970 en San Diego, en Estados Unidos, donde empezó como una pequeña reunión de fans del cómic y, tras más de medio siglo, se ha consolidado como un fenómeno global que atrae a más de 130.000 asistentes cada año.
A pocos días de la cita, la organización ya ha desvelado toda la programación para las cuatro jornadas del festival, con numerosas actividades. Algunas de ellas requieren reserva previa.
Programación de Comic Con Málaga 2025
Jueves 25 de septiembre
11:00-12:00 horas Compitiendo en Mario Kart World (Gaming Plaza)
11:00-14:00 horas Juego sencillo y familiar (Ludic Plaza)
11:00-13:00 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 5)
11:30-12:30 horas Feroca presenta: Nuevos y viejos materiales en escenografía y caracterización (Workshop 3)
11:30-12:15 horas El viaje del héroe y la heroína (Auditorio 2)
12:00-15:00 horas Pintura de miniaturas con Ángel Giráldez (Workshop 1)
12:00-13:30 horas Revival+ Especial San Diego Comic-Con Málaga (Auditorio 1)
12:00-13:00 horas Creación de Webtoon (Workshop 4)
12:00-13:00 horas League of Legends: Mesa redonda LEC Finals (Gaming Plaza)
12:00-12:45 horas Creativos & Algoritmos: Una nueva generación de oficios - La nueva convivencia: IA y audiovisual (Auditorio 3)
13:00-14:00 horas Walter White "cocinando juegos" (Gaming Plaza)
13:00-14:00 horas Animum presenta: "La magia de los efectos visuales" (Workshop 2)
13:00-13:45 horas Ideas ganadoras del Óscar: El arte y el corazón detrás de cortos animados premiados (Auditorio 2)
13:30-14:30 horas Feroca presenta: De fan a creador: Cómo dar vida a tus personajes favoritos (Workshop 3)
13:30-14:15 horas Superhéroes de aquí: Andaluces detrás de producciones de Star Wars, DC o Walking Dead (Auditorio 3)
14:00-15:00 horas De cero a héroe: Cómo dar vida a tu personaje con una peluca espectacular (Workshop 5)
14:00-15:00 horas CINCO DUROS: La saga continúa - Volumen 3, la serie documental y Zona 0 evolution (Gaming Plaza)
14:30-15:30 horas Entre héroes y villanos (Hall M)
14:30-15:15 horas Planos virtuales de Manuel R (Auditorio 2)
15:00-16:00 horas Héroes de Papel: Una década de libros y videojuegos (Gaming Plaza)
15:00-17:30 horas Devir presenta: Catan Connect: La gran partida (Ludic Plaza)
15:00-15:45 horas Ian Livingstone: Del taller a la leyenda – 50 años de juegos, 30 de revolución (Auditorio 3)
15:00-15:45 horas Robert Valley Espíritu Indie: Animación más allá del mainstream (Auditorio 1)
15:30-16:30 horas Carlos Pacheco Forever (Workshop 4)
15:45-17:30 horas Shadowlands presenta: Rol en vivo de salón (Role Play 3)
16:00-17:30 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 5)
16:00-17:00 horas Creando un monstruo: Una sesión de live drawing (Gaming Plaza)
16:00-16:45 horas La reinvención del miedo: El terror contemporáneo en el cómic (Auditorio 2)
16:30-17:30 horas Feroca presenta: Creación de props en 3D con resinas y filamentos (Workshop 5)
16:30-21:00 horas Rol by Shadowlands (Role Play 1)
16:30-17:15 horas El arte de presentar storyboards: Del boceto a la imagen final (Auditorio 3)
16:30-17:15 horas LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past (Auditorio 1)
16:30-19:30 horas Taller de pintura de Acrylicos Vallejo (Workshop 1)
17:00-18:00 horas Animum presenta: "La magia de los efectos visuales" (Workshop 2)
17:00-21:00 horas Rol by Devir (Role Play 2)
17:00-18:00 horas Imaginando Crisol: El arte de Tormentosa (Gaming Plaza)
17:30-18:30 horas Así se hace un cómic para Marvel (Workshop 4)
17:30-18:15 horas Muestra de animación: Películas europeas 2025 (Auditorio 2)
17:30-18:30 horas Mujeres guerreras (Hall M)
18:00-19:00 horas Del sueño indie a un lanzamiento global: Creando Rivals Hover League (Gaming Plaza)
18:00-18:45 horas FML: Magia, rebeldía y el Apocalipsis (Auditorio 3)
18:00-19:00 horas NBC Universal: REVIVAL Premiere (Auditorio 1)
18:30-19:30 horas ¿Cómo llegué a Marvel? (Workshop 3)
19:00-20:00 horas Creando tu primer cosplay (Workshop 5)
19:00-19:45 horas El mercado americano del cómic: Mitos y realidades (Auditorio 2)
19:30-20:30 horas Ceremonia de inauguración (Hall M)
19:30-20:15 horas Más allá del pincel: Arte, técnica y comunidad en el mundo de las miniaturas (Auditorio 3)
20:30-21:30 horas WTF Annecy (Auditorio 2)
Viernes 26 de septiembre
10:00-12:00 horas Feroca presenta: Caracterización en vivo - "El Archivo de las Tormentas" (Auditorio 3)
11:00-12:00 horas EA Sports FC 26: ¿Cómo jugar como un pro? (Auditorio 2)
11:00-14:00 horas Rol by Shadowlands
11:00-12:00 horas Torneo de Fortnite: Movistar KOI vs GIANTX (Gaming Plaza)
11:00-12:00 horas ¿Cómo llegué a Marvel? (Workshop 3)
11:00-14:00 horas AK Interactive Presenta: Taller de pintura con SOMA (Workshop 1)
11:30-14:30 horas Rol by Devir (Role Play 2)
11:30-12:15 horas Del arte de la animación a la imagen final (directores de arte) (Auditorio 1)
11:30-14:30 horas Hora Marvel (Ludic Plaza)
11:30-12:15 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: Ayer y hoy del héroe en el cómic español (Workshop 4)
11:30-14:00 horas Shadowlands presenta: Raven (Role Play 3)
11:30-12:30 horas Animum presenta: "Así se crea un universo 3D" (Workshop 2)
12:00-13:00 horas Monument Valley: The Art of the Illusion (Gaming Plaza)
12:00-13:30 horas Dibujo de Superhéroes (Workshop 5)
12:30-13:30 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: El héroe en el cómic europeo (Workshop 4)
12:45-13:30 horas "THE MATRIX ▶︎ NEO CINEMA ► FUTURE" Una conversación con JOHN GAETA (Auditorio 2)
12:45-13:30 horas Mark Andrews: Abrazando el caos, cómo la historia cambia a través del dibujo (Auditorio 3)
13:00-14:00 horas The process of creating Dawnwalker (Gaming Plaza)
13:00-13:45 horas Batman #1 (Auditorio 1)
13:30-14:30 horas La Salle presenta: Sector audiovisual: ¿Black Mirror? (Workshop 2)
13:30-14:15 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: Imágenes y migraciones del héroe en Latinoamérica (Workshop 4)
14:00-15:00 horas 50 años de videojuegos en España. Pasado, presente y futuro (Gaming Plaza)
14:15-15:00 horas El renacer de Dungeons & Dragons (Auditorio 2)
14:15-15:00 horas Feroca presenta: Animatrónica con Robots Can Cry (Auditorio 3)
14:30-15:30 horas Creando un cosplay: Cómo hice a Chica de la Comic-Con (Workshop 5)
14:30-15:30 horas Del taller a la fantasía: Cómo construir tecnología de superhéroes (Workshop 3)
14:30-15:15 horas Las claves de un éxito: El cine fantástico en la industria actual (Auditorio 1)
14:45-17:45 horas AK Interactive Presenta: Taller de Melonkicks (Workshop 1)
15:00-18:00 horas Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower (Role Play 3)
15:00-18:00 horas Europa Universalis V: Behind the Scenes (Gaming Plaza)
15:00-16:30 horas El multiverso de Spider-Man (Hall M)
15:30-16:30 horas U-tad presenta: Diseñar héroes y villanos: Del trazo al mito (Workshop 2)
15:30-17:30 horas Tranjis Games presenta: Presentación de Virus! Marvel (Ludic Plaza)
15:45-16:30 horas Cómo crear arte icónico: Todo empieza con una portada (Auditorio 2)
15:45-16:30 horas Off The Page: Del cómic a los juegos de mesa (Auditorio 3)
16:00-16:45 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: Arquitecturas de lo superheroico (Workshop 4)
16:00-20:30 horas Rol by Shadowlands (Role Play 1)
16:00-17:00 horas Patrones y Escondites: Jugando con un cómic (Gaming Plaza)
16:00-16:45 horas 40 años de Grangel Studio (Auditorio 1)
16:15-17:15 horas Spotlight on Yaya Han: Apertura (Workshop 3)
16:30-21:00 horas Rol by Devir & FFG (Role Play 2)
16:30-17:30 horas Creando un cosplay: Cómo hice a Crisanta (Workshop 5)
17:00-17:45 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: Antiheroínas y villanas (Workshop 4)
17:00-18:00 horas Gods TV: Sátira, espectáculo y roguelike a todo color (Gaming Plaza)
17:15-18:00 horas Desbloqueando Nivel Secreto (Auditorio 2)
17:15-18:00 horas Creando leyendas: Esculturas coleccionables (Auditorio 3)
17:30-18:30 horas Animum presenta: "Así se crea un universo 3D" (Workshop 2)
18:00-19:00 horas Suja y Fortnite: Un repaso a su trayectoria (Gaming Plaza)
18:00-20:00 horas Disney: Tron Ares (Hall M)
18:15-19:15 horas Feroca presenta: Impresión 3D en el cosplay (Workshop 3)
18:30-20:00 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 5)
18:30-21:00 horas Meet & Greet: Duncan Rhodes (Workshop 1)
18:30-21:00 horas Asmodee presenta: Star Wars - The Battle of Hoth (Ludic Plaza)
18:45-19:30 horas Más allá del manga: Nuevas fronteras para el cómic (Auditorio 3)
19:00-21:00 horas Melodías de fantasía: Nobuo Uematsu. Lectura escénica y concierto (Auditorio 1)
19:00-21:00 horas Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower (Role Play 3)
19:00-20:00 horas Anzuelo: el nuevo viaje creativo de Emma Ríos (Workshop 4)
19:30-20:30 horas UDIT presenta: El viaje del héroe (Workshop 2)
20:00-21:00 horas El vecino: Superhéroes de barrio (Workshop 3)
20:00-21:00 horas Componiendo mundos: Blades of Fire de MercurySteam (Auditorio 2)
20:15-21:00 horas Personajes y criaturas: Arte y VFX en Hollywood (Auditorio 3)
Sábado 27 de septiembre
11:00-17:00 horas Rol by Devir & FFG (Role Play 2)
11:00-12:00 horas Elesky en concierto: Bandas sonoras de grandes videojuegos españoles (Gaming Plaza)
11:00-11:45 horas Gaming Plaza (Auditorio 2)
11:00-14:00 horas Asmodee presenta: Star Wars Unlimited (Ludic Plaza)
11:00-14:00 horas Predator: Badlands + Predator: Killer of Killers (Hall M)
11:00-11:45 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: Las generaciones de la superheroína (Workshop 4)
11:00-14:30 horas Devir presenta: The Walking Dead RPG (Role Play 3)
11:00-12:00 horas Animum presenta: "Diseña tu héroe" (Workshop 2)
11:30-14:30 horas Rol by Shadowlands (Role Play 1)
11:30-12:15 horas Marvel All-Stars (Auditorio 1)
11:30-12:15 horas Feroca presenta: La ingeniería de la magia (Auditorio 3)
11:30-14:30 horas Asmodee presenta: Taller de pintura IONIC (Workshop 1)
11:30-12:30 horas Feroca presenta: Texturizado de goma EVA (Workshop 3)
11:30-12:30 horas Creando un cosplay: Cómo hice a Savathûn (Workshop 5)
12:00-13:00 horas Universo Mr Coo (Gaming Plaza)
12:00-12:45 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: Padres, madres, acción (Workshop 4)
12:30-13:15 horas Diseñar el juego perfecto (Auditorio 2)
13:00-13:45 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: Superhéroes y contracultura (Workshop 4)
13:00-14:00 horas Remastering Age of Empires II (Gaming Plaza)
13:00-13:45 horas Enfoque anime: The Orange Studio (Auditorio 1)
13:00-13:45 horas Live Drawing con Peach Momoko (Auditorio 3)
13:00-14:00 horas La Salle presenta: Sector audiovisual: ¿Black Mirror? (Workshop 2)
13:30-14:30 horas ¿Cómo llegué a Marvel? (Workshop 3)
13:30-15:00 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 5)
14:00-15:00 horas SEED: Empieza contigo (Gaming Plaza)
14:00-14:45 horas Devir Show: Especial 25 Aniversario (Auditorio 2)
14:30-15:15 horas Mark Andrews: Abrazando el caos (Auditorio 2)
14:30-15:15 horas Riot Games x Fortiche: Narrativa en League of Legends (Auditorio 1)
15:00-16:00 horas Toymaker: Un juego de crear peluches (Gaming Plaza)
15:00-16:00 horas Directores charlan sobre "Star Wars: Visions" (Hall M)
15:00-21:00 horas Asmodee presenta: Star Wars: La cantina lúdica (Ludic Plaza)
15:00-16:00 horas Construir historias: Laura Pérez (Workshop 4)
15:00-16:00 horas U-tad presenta: Del aula al Olimpo (Workshop 2)
15:30-18:00 horas Bumblebee Interactive presenta: Blood on the Clocktower (Role Play 3)
15:30-16:45 horas Premiere de las Tortugas Ninja + Meet & Greet (Auditorio 2)
16:00-17:00 horas Nuevos juegos de creadores emergentes (Gaming Plaza)
16:00-16:45 horas Mundos por descubrir: Romantasy (Auditorio 3)
16:00-16:45 horas Del guion a la gran pantalla: Cine fantástico español (Auditorio 1)
16:00-17:00 horas 9¾ Destino Hogwarts (Workshop 3)
16:30-18:15 horas AK Interactive presenta: Taller con José DaVinci (Workshop 1)
16:30-21:00 horas Rol by Shadowlands (Role Play 1)
16:30-17:15 horas Destinos que cambian: Viajes del héroe (Auditorio 2)
17:00-18:00 horas Mitos y leyendas en el cómic español (Workshop 4)
17:00-18:00 horas MercurySteam: Cómo diseñamos Blades of Fire (Gaming Plaza)
17:00-18:00 horas Creando un cosplay: Cómo hice a Izuku Midoriya (Workshop 5)
17:15-18:15 horas Creación de mundos: De la palabra a la viñeta (Workshop 2)
17:30-18:15 horas “From sketches to the screen” con Steve Ahn (Auditorio 3)
17:30-18:15 horas Rakka, Firebase y Zygote: Neill Blomkamp presenta sus nuevos cortometrajes (Auditorio 2)
17:30-18:15 horas Sony Pictures: Marvel Animation (Auditorio 1)
18:00-19:00 horas Alexelcapo y Mario Kart: El directo definitivo (Gaming Plaza)
18:15-19:15 horas ¿Cómo llegué a Marvel? (Workshop 3)
18:30-19:15 horas Hazañas de héroes locales: superhéroes andaluces (Auditorio 2)
18:30-20:00 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 4)
18:30-20:30 horas Presentación de nuevos títulos (Workshop 2)
18:30-20:00 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 5)
18:30-19:30 horas Feroca presenta: Caracterización en vivo - "Dune" (Auditorio 3)
18:30-21:00 horas Hora DC (Hall M)
18:45-19:30 horas The Making of “Homeward Bound” (Auditorio 1)
19:00-20:00 horas Spiderman: Quien haya sido picado por una araña, que tire la primera piedra (Gaming Plaza)
19:30-20:30 horas El cosplay desde dentro (Workshop 3)
19:30-20:15 horas Pixar: The SparkShorts Story (Auditorio 1)
20:00-21:00 horas El fenómeno Pokémon: 25 años de aventuras (Gaming Plaza)
20:00-20:45 horas AI: Lecciones aprendidas de dos décadas de trabajo en animación (Auditorio 3)
20:30-21:30 horas “Los videojuegos en la nube: ¿Futuro o realidad?” (Auditorio 2)
Domingo 28 de septiembre
11:00-12:00 horas Total Recall: La masterclass de Arnold Schwarzenegger (Hall M)
11:00-14:00 horas Rol by Devir & FFG (Role Play 2)
11:00-12:00 horas Showmatch League of Legends Creadores de Contenido Movistar KOI y GiantX (Gaming Plaza)
11:00-12:00 horas Creando un cosplay: Cómo hice a Kenshin (Workshop 5)
11:00-11:45 horas Warner Bros. Games: Nuevo título (Auditorio 2)
11:30-12:30 horas Feroca presenta: Cómo hacer moldes y piezas (Workshop 3)
11:30-14:30 horas Rol by Shadowlands (Role Play 1)
11:30-12:15 horas DreamWorks Animation: Kung Fu Panda 5 (Auditorio 1)
11:30-12:15 horas Robots Can Cry: Taller de animatrónica (Auditorio 3)
11:30-14:30 horas Tranjis Games presenta: Presentación de novedades (Ludic Plaza)
11:30-14:30 horas Taller de pintura de miniaturas (Workshop 1)
12:00-13:00 horas El futuro del rol en España (Role Play 3)
12:00-13:00 horas Animum presenta: "Del storyboard a la pantalla" (Workshop 2)
12:00-13:00 horas El mundo de Star Wars en España (Gaming Plaza)
12:30-13:30 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 4)
12:30-13:15 horas Simposio Cátedra Cómic UAH: Nuevas voces del cómic español (Auditorio 2)
13:00-13:45 horas 30 años de The Lion King (Auditorio 1)
13:00-13:45 horas El cómic y la educación (Auditorio 3)
13:30-14:30 horas Cómo llegué a Marvel (Workshop 3)
13:30-14:30 horas Creando un cosplay: Cómo hice a Geralt de Rivia (Workshop 5)
14:00-15:00 horas Videojuegos retro: La historia nunca contada (Gaming Plaza)
14:00-14:45 horas Nuevos talentos del cómic (Auditorio 2)
14:30-15:15 horas Animación independiente en Europa (Auditorio 1)
14:30-15:15 horas Feroca presenta: Creación de criaturas fantásticas (Auditorio 3)
15:00-16:00 horas Concierto especial: Bandas sonoras de superhéroes (Hall M)
15:00-16:00 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 4)
15:00-16:00 horas U-tad presenta: Diseño de personajes (Workshop 2)
15:30-16:30 horas Nuevos lanzamientos editoriales (Gaming Plaza)
15:30-16:30 horas Creando un cosplay: Cómo hice a Sailor Moon (Workshop 5)
16:00-17:00 horas Videojuegos españoles en 2025 (Gaming Plaza)
16:00-17:00 horas Feroca presenta: Caracterización en vivo (Auditorio 3)
16:30-17:15 horas Pixar Shorts: El futuro (Auditorio 1)
16:30-17:15 horas El cómic y la sociedad actual (Auditorio 2)
16:30-17:30 horas Dibujo de superhéroes (Workshop 3)
17:00-18:00 horas Torneo de Mario Kart World (Gaming Plaza)
17:00-18:00 horas Creando un cosplay: Cómo hice a Cloud Strife (Workshop 5)
17:00-18:00 horas Nuevos estudios de animación en España (Workshop 2)
17:30-18:15 horas Disney Animation: Avances 2026 (Auditorio 1)
17:30-18:15 horas El cómic y el futuro digital (Auditorio 2)
17:30-18:15 horas La animación en Andalucía (Auditorio 3)
18:00-19:00 horas Clausura del evento (Hall M)