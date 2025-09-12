Pedro Alonso, el icónico 'Berlín' de La Casa de Papel, nuevo actor confirmado para la Comic-Con de Málaga

El festival San Diego Comic Con de Málaga sigue incorporando estrellas invitadas a su cartel. La cita pop más importante de Estados Unidos sale del país por primera vez para aterrizar en Málaga, donde se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos.

Al cartel de actores que visitarán el festival se suma ahora Pedro Alonso, el icónico 'Berlín' de La Casa de Papel, tal y como ha confirmado la organización en sus redes sociales.

"Un actor de reconocimiento internacional que ha dado vida a personajes que permanecen mucho más allá de la pantalla y que sigue ampliando su trayectoria en el cine, la televisión y otros proyectos", han apuntado.

Alonso compartirá protagonismo con figuras de talla mundial como Arnold Schwarzenegger, Norman Reedus (The Walking Dead) y parte del elenco de One Piece, además de reconocidos creadores de cómic como Jim Lee, Jeph Loeb o C.B. Cebulski.

También se presentarán adelantos exclusivos de grandes estudios: Disney, Lucasfilm, Netflix y AMC, entre otros.

Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.

Concursos

La San Diego Comic-Con Málaga también ha confirmado el primer concurso de cosplay, "una celebración de la creatividad, dedicación y magia". Para participar, es necesario registrarse a través del enlace que ofrecen en Instagram y solicitar una de las plazas disponibles.

El concurso se celebrará en formato pasarela con un número limitado de participantes, y habrá premios por valor de hasta 5.000 euros para los mejores cosplays.

Las personas seleccionadas recibirán una acreditación para el sábado 27, día del concurso. "Si ya has comprado la tuya, te la reembolsaremos", han asegurado.