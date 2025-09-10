Málaga se convierte en epicentro de la vanguardia cultural en octubre: nueva edición del Moments Festival

El 12º Moments Festival arranca el 16 de octubre en Málaga, su ciudad natal y sede principal, donde durante un mes desplegará un programa irrepetible con más de 130 actividades que cruzan música, fotografía, arte contemporáneo, skate, diseño, literatura y gastronomía. La edición malagueña, que se suma a la de Madrid y Sevilla, concentra la mayor parte de estrenos, talleres y ciclos propios.

La cita convertirá la ciudad en epicentro de la vanguardia cultural hasta el próximo 15 de noviembre, con una amplia programación.

Entre los grandes protagonistas destaca la primera visita a España de Ray Barbee, skater mítico, fotógrafo y músico. En Málaga impartirá un taller en el Museo Casa Natal Picasso (21 de octubre), ofrecerá un concierto íntimo en el Centre Pompidou Málaga (22 de octubre) y participará en encuentros expositivos.

La fotografía, que supone más del 30% de la programación, brilla con talleres de artistas como Irene Zottola (Las Buganvillas Film Lab), Idoia Cuesta (Museo de Málaga), Ricardo Cases (Museo de Málaga) o Antonio Xoubanoba (Museo de Málaga).

También se celebran workshops de branding con Laura Zorrilla en la Escuela de Arte San Telmo, experiencias gastronómicas en Espacio OCOA y encuentros creativos en Nika Art Gallery, sede que acoge hasta cuatro estrenos, entre ellos los collages de Pilar O’Connor, la muestra fotográfica de Marta Pozas y el proyecto de Saúl G. Corona.

En el terreno expositivo, Málaga inaugura obras de Idoia Cuesta, Pilar O’Connor, Marta Pozas, Carmela Maracas, Lau Efron y Pillo, entre otros. Destacan las propuestas en espacios como La Económica (con “Grotesque Deluxe” de Marcos Sevilla y “Skater and sunsets” de Pillo), Drunk-O-Rama (con el proyecto rockero de Carmela Maracas), OCOA (con la intervención de Lau Efron) y la instalación especial de Idoia Cuesta en INDI&COLD.

Además, museos de referencia como el Centre Pompidou Málaga, el Museo Carmen Thyssen, el Museo de Málaga o el Museo Casa Natal Picasso participan activamente en la programación.

Música

La música en Málaga reúne estilos tan dispares como el jazz, el punk o el flamenco experimental. Aparte del concierto de Ray Barbee en el Centre Pompidou, el Teatro Cánovas acoge los estrenos de Nadolibre (23 de octubre) y Orina (30 de octubre).

Uno de los momentos más esperados será el estreno absoluto de “Calvario” de Lucía Álvarez ‘La Piñona’ en el Museo Carmen Thyssen (31 de octubre).

La programación musical se completa con el concierto de clausura de Quentin Gas & Los Zíngaros el 15 de noviembre en La Cochera Cabaret, además de actuaciones en salas como Bar Mutante y celebraciones como el 19º aniversario de Drunkorama.

Los ciclos propios son otro sello del festival. En Málaga destacan la segunda edición de Fistrosofía, en la Sociedad Económica de Amigos del País, que reflexiona sobre Chiquito de la Calzada, el flamenco y el barrio de la Trinidad.

También se ofrecerán otros ciclos como Oquedades, que en esta ocasión se centra en los Montes de Málaga; Wall Stories en su tercera edición, con Xoubanoba, Joaquín Vila y Dreucol hablando de muralismo y arte urbano; Electroversos, que une poesía y experimentación sonora en La Caverna de Amores; y Designarium, en la Escuela de Arte San Telmo, con ponencias de Realmente Bravo y Luz Moreno.

La programación incluye la presentación del libro Doc Caribbean, memoria viva del monopatín, el ciclo PhoroRama con Ricardo Cases y los visionados de portfolios, la presentación de The Málaga Years de Jürgen Schadeberg en Librerías Proteo Prometeo, la fiesta de presentación del festival en OCOA (22 de octubre), y la edición especial de Halloween del RipTape. Game of Skate (31 de octubre).