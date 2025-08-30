Ya es oficial: el guionista y productor estadounidense Jeph Loeb estará en la San Diego Comic-Con Málaga

La San Diego Comic-Con Málaga 2025 sigue ampliando su lista de estrellas invitadas. La nueva incorporación es el guionista y productor estadounidense Jeph Loeb, autor de referencia en el mundo del cómic, según ha confirmado la organización en sus redes sociales.

Loeb, "una auténtica leyenda del cómic, la televisión y el cine", como han recalcado desde el festival, es ganador de un Premio Peabody y nominado en dos ocasiones a los Emmy.

Cuenta entre sus créditos televisivos con 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage' y 'Agents of S.H.I.E.L.D.', además de series de culto como 'Lost' y 'Smallville'.

Además, sus novelas gráficas 'Batman: The Long Halloween' y 'Superman for All Seasons' han inspirado películas como 'Superman', 'The Batman', la trilogía de 'El caballero oscuro' y otras series.



"Sus historias han marcado la imaginación de millones de fans en todo el mundo", ha destacado la organización.

El festival San Diego Comic-Con Málaga se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.

A pocas semanas de la cita, apenas quedan entradas disponibles. Se adquieren a través de VivaTicket, ticketera oficial del evento, con un precio de 50 euros más gastos de gestión. Sin embargo, ya solo es posible comprar el pase para el primer día del evento, jueves 25 de septiembre.

Otros invitados

El guionista se suma a otros nombres ya anunciados como los de Jim Lee, actual presidente, editor y director creativo de la editorial de cómics estadounidense DC, y de la dibujante y escritora japonesa de cómics Peach Momoko.



También se avanzó que Málaga acogerá la presentación de la nueva temporada de la serie 'The Walking Dead' y de 'Talamasca: La orden secreta'.



El actor hispano-británico Taz Skylar, conocido entre otros trabajos por su papel en la serie de Netflix 'One Piece', también estará en esta feria como invitado.