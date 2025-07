Lucas Vidal, creador de la banda sonora del festival Comic-Con: "Málaga es un referente mundial para España"

La Comic Con de San Diego saldrá este año por primera vez de Estados Unidos para desembarcar en Málaga. La banda sonora del festival ya tiene nombre y apellidos: el músico Lucas Vidal (Madrid, 1984) ha sido el encargado de componerla. "Me ha hecho mucha ilusión", asegura en su charla con EL ESPAÑOL de Málaga.

Vidal viene de una familia muy ligada a la música. Es nieto de José Manuel Vidal Zapater, fundador de Hispavox, y sus primos, Yury, Zenayda y Nadia Yanowsky, son figuras de renombre internacional en las compañías de Ballet de Boston, Londres y Wellington, respectivamente.

El compositor descubrió su vocación musical a los 15 años durante un campamento en la Berklee College of Music. A los 18, inició una doble titulación en Música para Cine y Composición en esa misma escuela, graduándose con honores.

Posteriormente, se formó en la Juilliard School de Nueva York y más tarde se trasladó a Los Ángeles, donde en 2012 compuso la banda sonora de Fast & Furious 6, iniciando así una carrera internacional que lo llevó a trabajar con figuras como Bruce Willis, Sigourney Weaver y John Cusack.

Entre sus reconocimientos destacan dos premios Goya, un Emmy y dos premios Iris, además de haber sido incluido por Forbes entre los 100 creativos más influyentes.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando le propusieron hacer la banda sonora de la San Diego Comic-Con en Málaga?

Me hizo mucha ilusión porque llevo muchos años queriendo ir a la Comic-Con en San Diego. He vivido 15 años en Estados Unidos, ahora vivo en España y nunca he tenido la oportunidad, y pensé, qué buena suerte de poder entrar a la Comic-Con en Málaga de esta manera.

En la presentación, comentaba que había sido como componer la banda sonora de una película que sucede en la vida real. ¿Qué imagen o qué historia tuvo en mente al componerla?

Me imaginé todas esas películas que a mí me marcaron, de los años 80 y 90. Desde Star Wars, pasando por E.T. hasta Piratas del Caribe. Me imagino lo que es el héroe, cómo percibo yo al héroe en este tipo de películas y su sonoridad. Me basé en cómo suena un héroe y cuál es su tema principal.

¿Cómo fue el proceso de creación?

Tardé dos días en componer todo. Hay mucha orquestación. Luego, en la parte de producción fuimos a grabar a Viena con una orquesta de más de 70 músicos. Fue bastante grande.

¿Qué orquesta participa? ¿Cómo fue la experiencia de grabar en Viena?

La Synchron Stage Orchestra. Es una orquesta especializada en bandas sonoras. Fue una experiencia súper interesante, les gustó mucho a los músicos tocar así.

Lucas Vidal, ganador de un Emmy.

Ha estudiado en academias muy importantes. ¿Qué cree que ha marcado su carrera y cómo ha sido su trayectoria en Estados Unidos?

He tenido la suerte de poder trabajar en películas bastante grandes, con presión. Y sí que creo que al final lo que más he aprendido es cómo gestionar lo que son los procesos. Ahora en España ya no tenemos nada que envidiar al proceso americano, porque ya lo tenemos incluido, sobre todo en postproducción. Pero hace 15 años estábamos un poco lejos y creo que sí que tuve la suerte de aprender de la manera en la que trabajan los americanos haciendo películas.

¿Qué diferencias ve en España con respecto a Estados Unidos en este ámbito?

Creo que aquí el trabajo con el director es más orgánico. En Estados Unidos hay más filtros, es un poco más complejo en ese aspecto.

"Creo que la Comic-Con no podría ser en una mejor localización, disfrutando del mar, de lo bueno del sur y del dinamismo de la ciudad"

Volviendo a la banda sonora. ¿Qué elementos musicales se incluyen?

Hay un tema principal. Me basé en el ritmo, en un ritmo de banda sonora épica. Luego cogí un tema donde hay de repente una pequeña disonancia en la cuarta nota, que es el héroe, y cómo el héroe de repente tiene complicaciones y tiene que de alguna manera superarlas. Las notas son do, sol, do, la, bemol, entonces la, bemol hace que haya una inestabilidad en el héroe.

Por parte de Comic-Con, ¿le dieron total libertad para componer?

Ha sido una maravilla el trabajo directo con Comic-Con Málaga. Han sido super abiertos de mente, me dieron total libertad. Queríamos ensalzar la figura del héroe, y cómo ha marcado a diferentes generaciones la figura del héroe a través del cine.

¿Conoce Málaga? ¿Qué le parece como futura sede de la Comic-Con?

He tenido la suerte de ir al Festival de Málaga varios años como invitado. Es maravilloso, y ya está cogiendo un toque internacional. Creo que la Comic-Con no podría ser en una mejor localización, disfrutando del mar, de lo bueno del sur, del dinamismo de la ciudad… Málaga ha subido muchísimo en estos últimos 15 años. Es una maravilla, a la gente que no conozca la ciudad le va a encantar.

¿Vendrá a la inauguración?

Sí, puede haber alguna sorpresita, ya no digo más. Va a ser muy dinámico todo. El que vaya no se va a arrepentir porque va a ser muy divertido, muy ameno, muy emocionante. Van a pasar muchas cosas y creo que merece la pena ir. Málaga es un referente mundial para España y creo que es una buena oportunidad para enseñar al mundo lo bien que se hacen las cosas aquí.

¿Qué visión se tiene desde fuera de Málaga y de España?

Creo que ha cambiado mucho la visión. En estos 15 años, sin lugar a duda, la marca España se ha visto muy reforzada. Se han hecho muchos esfuerzos muy buenos para dar la imagen de lo que es España, que es un país fascinante, es un país donde uno puede venir y disfrutar de la gastronomía, del arte, de la cultura, del deporte, de la diversión, del sol, de las montañas... Es que lo tiene todo, la verdad. Yo que he estado viajando mucho y he vivido en Estados Unidos tantos años, me doy cuenta de la suerte que tenemos de vivir en este país.