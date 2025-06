El motivo del cambio de lugar del concierto de Jennifer López en Málaga: no han vendido lo que esperaban

El concierto de Jennifer López está a la vuelta de la esquina, el próximo 11 de julio. Quedan menos de tres semanas para que aterrice en Fuengirola en lugar del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, donde estaba inicialmente previsto y cuyo cambio de ubicación fue anunciado ayer por sorpresa.

Este giro de última hora se debe, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, a que no han conseguido vender las entradas necesarias y se han ido a Marenostrum porque tiene un aforo más pequeño.

Entre los asistentes, tal y como se puede leer en la publicación de redes sociales donde se dio a conocer el cambio de ubicación, hay dudas e incluso enfado.

"Me parece fatal el cambio porque elegí dónde quería sentarme y ahora lo tendré que hacer donde digan los organizadores. Señores, que esto no ha costado 10 euros", criticaba una de las personas que había comprado su entrada en la capital.

Cabe señalar que la cita de Jennifer López con Fuengirola es la más cara de toda su gira en España y un día después de su actuación en Cádiz, ya que cantará en el Estadio Nuevo Mirandilla el 10 de julio y sus entradas parten de los 66 euros, frente a los 90 de Málaga.

Las entradas para gradas están agotadas, pero aún hay para todas las zonas disponibles de pista: Front Stage, Pista A y Pista B.

La más barata es la de pista B que está a 90 euros más 9,90 euros de gastos de gestión, seguida de la pista A por 130 euros más 14,30 euros de gastos de gestión.

El precio sube en el Front Stage, donde hay tres tipos de entradas diferentes. Por un lado está la Front Stage por 200 euros; la Front Stage Golden por 250 euros y la Front Stage Early Entry por 375 euros. En cuanto a gastos de gestión, rondarían los 22 y los 41 euros.

Por último, los seguidores de Jennifer López que asistan al concierto de Málaga también tendrán la oportunidad de conocerla. Comprando una entrada de las anteriormente mencionadas, se puede seleccionar Experiencia Premium: “Meet and Greet with JLO”.

Esta experiencia tiene un coste de 1.700 euros más los gastos de gestión que variarán en función de la entrada anterior seleccionada. Por tanto una persona podría dejarse desde 1.800 euros o hasta 2.150, dependiendo de si va en Front Stage Early Entry o en Pista B.

Al comparar precios, se observa que las entradas de Fuengirola son las más caras de toda su gira Up All Night Live In 2025 en España. En Pontevedra la entrada más barata cuesta 87,69 euros; en Bilbao y Barcelona 72,15 euros y en Cádiz 66,60 euros.

Cambio de ubicación

El concierto 'bomba' del verano ha cambiado de ubicación. Jennifer López actuará en el Marenostrum Fuengirola.

La promotora informó el pasado lunes a través de sus redes sociales que por "motivos logísticos" el concierto no puede celebrarse el próximo 11 de julio en la ubicación que habían previsto en un primer momento.

Eso sí, han explicado que todos aquellos que ya tenían su entrada no deben hacer nada, solo estar pendientes de su email, ya que recibirán más información en las próximas horas.

En total, López actuará en cinco ciudades españolas en el marco de su gira Up All Night Live In 2025. El tour comenzará el día 8 en Pontevedra (Parque Tafisa), el 10 en Cádiz (Estadio Nuevo Mirandilla); el 11 en Málaga (Marenostrum Fuengirola); el 15 en Barcelona (Palau Sant Jordi) y el 16 en Bilbao (BEC!). Desde la promotora prometieron "una actuación electrizante con sus éxitos más icónicos".

Cabe recordar que la última vez que Jennifer actuó en España fue en 2019 en un único concierto, precisamente, en Fuengirola (Málaga) y, antes de eso, en 2012 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, también en una única fecha. Sin embargo, en esta ocasión no hay ni rastro de Madrid en el anuncio de su gira.