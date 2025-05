Ginés González, cantante malagueño: "He conseguido juntar en mi música lo que me gusta con lo que vende"

Ginés González está en uno de los momentos más felices de su carrera. Tras años de esfuerzo y puertas que se cerraban o abrían a medias, el cantante malagueño ha dado con la tecla. Su nuevo single, Octava maravilla, lo confirma.

Es alegre, pegadizo y, al mismo tiempo, tiene esa esencia de cantautor que tanto lo define. "Quise sumarle a las siete maravillas del mundo una más: esa persona especial que todos tenemos en nuestra vida", cuenta. Un tema precioso que ha conectado con el público desde que salió hace unas semanas.

Aunque muchos lo estén descubriendo ahora gracias a las redes sociales, pese a su juventud, Ginés lleva más de una década haciendo música y tiene publicados dos discos.

"Me hace gracia que me vean como alguien nuevo, cuando llevo diez años tocando puertas. Pero bueno, también es bonito que haya gente conociéndome ahora. Todo llega cuando tiene que llegar", expresa.

Con Octava maravilla, no solo ha lanzado un tema fresco para el verano, sino que también ha dado un nuevo paso que le acerca a su tercer disco, aunque, como él mismo aclara, "vamos single a single, como el Cholo: partido a partido. Así se trabaja ahora y ya la industria funciona de otra forma".

Nuevos tiempos

Adaptarse a los nuevos tiempos no siempre es fácil, sobre todo para un cantautor que se define como contador de historias. "Lo vivo raro", admite, cuando se le pregunta por cómo la música ahora parece hecha para TikTok. "Nos gusta contar las cosas más que cantarlas, y en un minuto de vídeo no da tiempo a nada", lamenta.

Sin embargo, ha aprendido a combinar lo narrativo con lo pegadizo. "Yo intento que el principio de las canciones cuente algo, y luego hacer un estribillo fácil, que se quede y lo pegue en TikTok. Es la fórmula que me está funcionando", reflexiona.

Antes de Octava Maravilla, ya probó suerte con Loca de remate, otro tema que funcionó muy bien en redes: "Creo que he cogido el ‘modus operandi’ sin renunciar a mis raíces musicales".

Muchos lo conocen en Málaga por su faceta carnavalera. Su padre, con su mismo nombre, es toda una institución en la fiesta. De hecho, el carnaval sigue siendo clave para él: "Es una fuente de inspiración. Mi padre ha estado siempre muy metido y lo he mamado en casa".

Confiesa que incluso compone muchas canciones como si fueran para una comparsa, aunque luego el resultado final suene más a pop. "Hay temas que, aunque no suenen carnavaleros, llevan esa esencia y al revés. Estamos viendo cómo pasodobles de carnaval empiezan a parecer canciones", añade.

Versatilidad

A lo largo de su carrera ha probado con muchos estilos: bachata, funky, reguetón, flamenco, baladas… Esa versatilidad, dice, le ha permitido experimentar hasta encontrar lo que realmente le llena. "Después de mucho probar, he logrado mezclar en mis canciones lo que me gusta con lo que vende", dice. ¿Y qué es lo que más le gusta?: "El flamenco-pop, contar historias y que sea pegadizo. Eso es lo que quiero hacer".

Y lo quiere hacer desde Málaga, su tierra. Nada de vivir fuera. "Me han dicho mil veces que me vaya a Madrid, pero yo no cambio esto por nada", afirma tajante. Acaba de montar su propio estudio de grabación en Rincón de la Victoria, "al ladito de la playa", y asegura que es el lugar ideal para componer con calma. "Málaga me da todo lo que necesito. Es inspiración pura".

En esta tierra artistas como el malagueño Pablo Alborán le han dado siempre la mano cuando han podido. "Yo a Pablo lo admiro mucho, hace poco lo vi en un evento que organizaba la radio y me hizo mucha ilusión. Gracias a él actué en el Teatro Cervantes y siempre que le escribo está ahí para lo que sea", expresa.

Con la gira de verano en marcha y muchos proyectos por venir (tiene en proceso una colaboración espectacular), Ginés González sigue caminando con paso firme, como siempre ha hecho. Ya no tiene que demostrar nada más allá de seguir siendo él mismo, entre canciones que cantar... y contar.