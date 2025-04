Noelia Franco, cantante malagueña: "Voy a alejarme de las covers; mi nuevo proyecto ha venido para quedarse"

Noelia Franco: enérgica, potente y sentimental. Esta cantante malagueña fue una de las voces más destacadas de Operación Triunfo 2018. No pasó desapercibida. Desde su paso por la academia, ha trazado un recorrido musical lleno de matices, reflejados en éxitos como En ruinas, Solo uno más y Huracanes. Esta vez, ha trasladado su energía, explosividad y gran capacidad vocal a su nuevo single: Animal. Una de las canciones que protagonizará su nuevo álbum.

¿Quién es Noelia Franco?

Noelia Franco es una chica muy trabajadora, sensible, persistente, divertida, extrovertida, y también un poco despistada. Tengo mucha energía. En tres palabras diría: enérgica, potente y sentimental. Eso define mi personalidad y también mi música. También se proyecta en la canción Animal.

¿De qué trata y qué podemos esperar de tu nuevo single Animal?

Animal es una canción que ha traído un aire fresco a todo lo que vengo sacando. Mezcla el pop y el house. Es un estilo que suelo escuchar bastante y creo que la gente no se imaginaba que yo pudiera cantarlo. Así que me animé a hacerlo.

Lo cierto es que lo han recibido con muchas ganas, con mucha ilusión. También quise una letra fresca que acompañase al ritmo de la canción. Así, comenzamos a escribir sobre la atracción. Sobre ese instinto “animal” que surge cuando te gusta mucho alguien. Creo que ha quedado bastante bien. Es una canción que me representa. Un tema con mucha carga emocional. Al final, siempre busco que mi música sea un reflejo de lo que soy.

¿Te inspiraste en alguna experiencia personal?

Esta canción trata sobre la sensación cuando te gusta alguien. De repente, solamente ves a esa persona o sientes que no pasa el tiempo. Estás pendiente de todo lo que hace, no de modo obsesivo. Pero te fijas en sus gestos o en cómo habla. Por tanto, digamos que sí, claro, yo he sentido eso.

¿Cuál es el momento ideal para escuchar Animal?

Puedes escuchar Animal en muchos momentos. En una fiesta, en el gimnasio, un lunes que no tengas ganas de absolutamente nada. En el coche a todo volumen con los altavoces reventando. La puedes poner en muchas ocasiones. Quiero levantar los ánimos con la canción. Que despierte esas ganas de disfrutar.

¿Has empleado alguna nueva técnica en cuanto a producción?

Ahora mismo no. Pero en este nuevo álbum, que saldrá en octubre, las canciones son muy diferentes, respecto a experimentar. Incluso algunas han supuesto el reto de, por ejemplo, tener la mayor cantidad de voces y armonías que he grabado nunca. Algunas canciones van a tener a músicos en directo, porque ellos llevan otras sorpresas muy chulas. Pero si las cuento no tiene misterio.

¿Crees que Animal será la canción favorita?

Puede que sí, pero hay otra que para mí es de mis favoritas. Entonces no sé si será Animal o la otra que todavía tiene que salir. Esa canción hablará de ser sentimental.

¿Se puede dar algún adelanto del disco?

No, estamos en fase baby shower. Todavía no sabemos cómo le vamos a poner. Tengo un nombre pensado, pero a lo mejor después varía.

Si tuvieses que definir en una palabra tu nuevo disco, ¿cuál sería?

El disco tendrá mucho que ver con el amor y lo sentimental. Pero no solo sentimental en el plano amoroso, sino de ser una persona sensible. Por eso, decidí hilar todos los singles con los cuarzos y las piedras, para darle un enfoque más energético.

Por eso en la portada de tu single hay diamantes y brillo, ¿no?

Sí. Cada single que he ido sacando, incluso los anteriores a este disco, de forma inconsciente ya estaban en esa onda. También hago referencias a las cartas del tarot. Por ejemplo, en ‘Vibra’ aparece la carta de la suma sacerdotisa. En Sencillo también aparecen tres cartas muy positivas a la hora de una lectura amorosa.

En este disco quise hacer referencia a lo material, lo sentimental, y el punto de inflexión entre ambos. Decidí hacerlo con cuarzos. En No me pertenece, el cuarzo es la obsidiana, que aleja de la negatividad, de la culpa. Y en Animal es el citrino, una piedra dorada, brillante, que trae positivismo, éxito.

¿Dónde serán los conciertos?

En Granada ya estamos cerrando conciertos. Será entre octubre y noviembre. Todavía no vamos a poner las entradas a la venta porque es muy pronto, pero será en noviembre. En Málaga tenemos que estar para hacer la presentación del disco. Voy a intentar que haya regalos para quien venga. Madrid también quiero como destino. Y había pensado en alguna otra ciudad de Andalucía. No lo tengo muy claro. Pero estamos viendo diferentes ciudades.

¿Cuál es tu ciudad favorita para un concierto?

Yo soy muy de casa. Lo siento por todas las demás ciudades, porque realmente me encanta cantar en todas. Pero Málaga me parece brutal, porque siempre se llena. Viene gente de otras ciudades e incluso pasan el finde. A mí me encanta eso, porque siento que, en parte, están conociendo mi casa.

¿Tienes pensado llevar invitados a esos conciertos?

La verdad es que sí. No sé a quién todavía, porque es una cosa muy remota que tiene que ir planteándose. Pero tengo muchos amigos que siempre me han invitado a cantar con ellos y me encantaría que vinieran también a cantar conmigo. Por ejemplo, David Parejo o Sergio Gómez. Incluso le puedo escribir a Alvarito Ruiz, porque muchas veces he cantado con él en sus conciertos y son chulísimos.

¿Hay colaboraciones en tu disco?

Por ahora no. Todavía hay canciones que tenemos que ultimar y cuando estén listas las mandaremos a quien le pegue. A ver si la quiere cantar. En realidad, este proceso nace desde una amistad en muchas ocasiones, o de escribirle a la persona. Y también depende de que a la persona le guste y su equipo quiera que lo haga. Es trabajo. No es tan fácil.

¿Habrá covers en tu nuevo disco?

No. Estoy intentando alejarme de las covers. No porque no me gusten, sino porque quiero consolidarme como el proyecto Noelia Franco, con canciones de Noelia Franco. De hecho, muchas de mis canciones están pensadas para sustituir algunas que hacíamos covers. Yo sé que a la gente le gusta cuando hago algún agudo o algo diferente en alguna canción. Por ejemplo, siempre me piden Stone Cold de Demi Lovato. Pero hace ya ocho años que estuve en Operación Triunfo, y llega un punto en el que ya te cansas de cantar esas canciones. Sé que eso me ha traído hasta aquí, pero me apetece cambiar.

No estoy renegando, simplemente quiero un poco de cambio. Y no son canciones que vaya a quitar definitivamente de mi set list de conciertos. Pero los nuevos discos solamente van a ser canciones de Noelia Franco. Si en algún concierto me apetece cantar River o Stone Cold, lo haré. Pero, de momento, no creo que estén en el repertorio.

¿Cómo vas a compaginar las canciones antiguas con las de tu nuevo álbum?

No lo sé. Es algo que me inquieta y me emociona a partes iguales. Ya tengo varias canciones. Creo que podría ser interesante combinarlo. Algo que hago para organizarme es escribir el nombre de las canciones en trocitos de papel, y las pongo en una fila. Las voy cambiando de posición y así sé qué orden me gusta más. Lo hago así, como si fuese un puzle. Mi bajista se ríe cuando le digo: “¿Qué te parece este croquis?”

Hablando de piezas, ¿Cuál es la parte de la canción de Animal que más te gusta?

Me gusta esta parte: “En la multitud noto tu inquietud cuando cae la luz”. Y luego va la parte del agudo. Además, esa nota la hicimos a conciencia para replicar el agudo de Stone Cold.

'Animal' de Noelia Franco

¿Qué otras cosas te gustan hacer, aparte de la música?

Me gusta mucho el deporte. Sobre todo jugar al fútbol, pero cuando creces no tienes tantas oportunidades. De vez en cuando me escapo para ir al gimnasio. Me encanta levantar hierro porque desfogo energía y me viene muy bien. Meditar también, caminar al aire libre o incluso pintar.

¿Eres la misma Noelia que la que entró en Operación Triunfo?

Sí, pero muchísimo más consciente y madura. Cuando te salen callos en las manos de trabajar, de pensar, aumenta el rango de madurez. Pero soy la misma, porque tengo las mismas ilusiones y las mismas ganas.

¿Cuál es el mayor beneficio que te ha dado Operación Triunfo?

Fue un golpe para ser consciente de qué era realmente dedicarse a la música. De cómo se vive que, de repente, te conozca tanta gente. Un cambio radical. Me conocía todo el mundo y yo no conocía a nadie. Otro aspecto que me hizo madurar fue darme cuenta la percepción que tiene el público desde fuera. Me chocó ver comentarios sobre mí de cosas que yo no hacía con mala intención. Aprendí a aceptar críticas buenas, pero también malas. Pero en todo momento me he sentido afortunada. OT fue una oportunidad brutal.

Las personas que están en Operación Triunfo vivís en una burbuja. Cuando salís, ¿cómo abordáis la lluvia de comentarios?

Los comentarios negativos los viví fatal. Porque llegué incluso a pensar que era mala persona. Me lo creí porque había gente que me criticaba muchísimo por cualquier minucia.

Por ejemplo, en esta última edición de Operación Triunfo se ha dado mucha visibilidad al TDAH. Yo lo he tenido siempre. Pero en ese momento no lo sabía porque nunca había ido a terapia. Así que había momentos en los que me estaban hablando y me metía las manos en la boca o necesitaba estar toqueteando algo por los nervios. Y eso se interpretaba como desinterés.

Me afectó mucho que se metieran también con mi postura corporal. Ando muy recta porque siempre he hecho deporte y eso se percibía como “exceso de seguridad”. Y aunque puede no ser así, lo parecía. Es cierto que a veces era un poco malhablada. En la academia decía muchas palabrotas. Pero porque llegaba un punto de colapso mental al estar aislados. Y eran comentarios que no se reflejaban conmigo.

Pero al igual que las críticas malas me afectaban, las buenas me ayudaban mucho. Se agradece cuando tienes a tu público. Además, por suerte, considero que tengo un público muy fiel porque sigue estando después de siete años.

¿Cuál fue tu actuación favorita en tu paso por OT?

River, porque fue lo que me hizo entrar. Además fue una canción que me aconsejó mi vocal coach y confié a ojo cerrado. Stone Cold, porque tenía muchas ganas de cantarla, pues siempre la cantaba en mi casa. Y otra que me gustó mucho fue Respect con Alba, porque nunca antes había bailado tanto en un escenario.

¿Cómo viviste ser la sexta expulsada de OT 2018?

Lo viví bien. Yo sabía que en algún momento me tenía que ir. Y llegué a un límite mental en el que notaba que no estaba bien. Necesitaba poder desfogar, salir a la calle y ver la naturaleza. No me sirve un audio de Spotify. Necesito sentir el aire. Llegó un momento en el que estaba muy saturada, echaba muchísimo de menos a mi familia y a mi perro. Y pensé que si me iba no pasaría nada. El porcentaje de expulsión fue con una diferencia mínima, pero yo encantada de que se quedara Marilia.

Ya estamos viendo por TikTok todos los vídeos de presentación para Operación Triunfo. ¿Te gustaría que alguien cantase Animal?

Me encantaría que cantasen Animal o No me pertenece. Les aconsejo que canten lo que ellos disfruten. Y Animal es una canción que pueden disfrutar mucho.

¿Cómo definirías tu paso por Operación Triunfo en una palabra?

Intenso.

¿Y tu trayectoria laboral desde entonces?

En construcción. Yo creo al 100% o 200%, que el proyecto Noelia Franco, independiente a OT, ha venido para quedarse. Yo decidí apostar por la música y no pienso hacer otra cosa. Ya sea que me estén escuchando 40 personas o 40.000.