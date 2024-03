'Operación Barrio Inglés', el juego de espías onubense que promete aventura y misterio

Misterio, nazis, británicos y un triángulo amoroso ambientado en la Huelva de los años 40 son los ingredientes de la nueva serie que se podrá ver en La 1 de TVE, un juego de espías que, además, promete dar a conocer hechos históricos que no han salido a la luz.



Como ha comentado a EFE Gonzalo Crespo, autor-director de 'Operación Barrio Inglés', en esta nueva producción de RTVE el punto de partida es un hecho histórico: durante Segunda Guerra Mundial, Huelva se convierte un enclave estratégico para controlar los barcos de ambos bandos y, al contar con una importante colonia británica, los alemanes envían miembros del Servicio Secreto para controlar la ciudad -sobre todo sus minas, propiedad de los ingleses-.



"Es una serie que se desarrolla en un contexto histórico, pero es sobre todo una serie de espías y misterio envuelta en un melodrama, con un triángulo amoroso que tiene que resolver Lucía (Aria Bedmar), una chica que tiene que decidir entre su novio de toda la vida (Rubén Cortada) y Peter (Peter Vives), que le aporta aventura, espionaje y riesgo", ha explicado Crespo este domingo.



Compuesta por ocho episodios, la serie se estrenará en horario de máxima audiencia en RTVE y cuenta con Aria Bedmar ('El silencio', 'Segunda muerte'), Peter Vives ('El tiempo entre costuras', 'A 1.000 kilómetros de la Navidad') y Rubén Cortada ('El Príncipe', 'El cuarto pasajero') como principales protagonistas.



Una de las mayores dificultades a las que se han enfrentado los actores en el rodaje ha sido que casi el 90 % de los planos eran secuencia, por lo que a nivel interpretativo era "un reto muy exigente".



"Recuerdo ver a Aria meditando en el set. Como no teníamos casi un sitio para estar tranquilos, era todo una locura, con la gente corriendo por el set, ella estaba allí con los ojos cerrados, toda ajena al barullo. Muy profesional", ha señalado Peter Vives, que da vida en la serie a un político que llega a ser gobernador civil de Huelva y, además de ejercer el poder en la ciudad, trabaja las relaciones entre los alemanes y los ingleses.



Para Aria Bedmar, el reto fue aún mayor por la complejidad de su personaje. "Ha sido un reto absoluto. Ha sido muy complejo porque, en realidad, Lucía tiene tantas capas y tantas cosas que era muy complicado responder a la pregunta de quién es Lucía. Y fue la pregunta que nos estuvo persiguiendo toda la lectura de guión, todos los ensayos, incluso iniciado el rodaje seguíamos teniendo el camino sin resolver", ha comentado Aria, para quien, no obstante, interpretarlo ha sido "un regalo".



Según ha añadido Rubén Cortada, para interpretar a su personaje ha tenido que acudir a "cosas que le hicieran sentir frágil" en su vida. "Doy vida a un tío que va de más a menos, es un puzzle roto que se cree que él es una cosa cuando en realidad es otra. Pero interpretarlo ha sido muy bonito, porque sus sentimientos son muy honestos", ha afirmado.



El 27 Festival de Málaga acogerá este domingo el estreno del primer capítulo de 'Operación Barrio Inglés', serie producida, además de por RTVE, por la productora andaluza Emociona Media y Onza Producciones ('El ministerio del Tiempo).