Concha Velasco, la 'Chica ye ye' que dejó huella en Málaga y su Festival de Cine

Adiós a uno de los iconos de la cultura pop española. Concha Velasco, la actriz que enamoró a todo un país, ha fallecido este sábado a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). Su paso por los escenarios dejó una huella imborrable en España, que se acentúa de forma especial en la ciudad de Málaga.

Aunque vallisoletana de nacimiento, su vinculación con la capital de la Costa del Sol está presente desde que en el año 2008 fuera galardonada por el Premio Málaga del Festival de Cine. Visiblemente emocionada y agradecida, la actriz recogió la biznaga que se entrega como premio de manos de Antonio Gala durante la undécima edición de este certamen.

"Esta es una de las noches más emocionantes de mi vida. He estado levitando desde que me anunciaron este premio", recogen las crónicas del momento, que también destacan las palabras que el escritor tuvo con ella: "Hablar de Concha Velasco es una impertinencia, porque de ella se ha dicho todo, lo que se podía decir y lo que no".

Pero no fue el único gesto que la 'muy hospitalaria' tuvo con la protagonista de obras como Las chicas de la Cruz Roja o Pim, pam, pum…, ¡fuego. Esa misma mañana, en el paseo marítimo de Antonio Banderas, se descubrió el monumento que homenajeaba a la intérprete.

Otros de los personajes que también han sido distinguidos con el premio Málaga del festival de Cine antes de 2008 han sido Ángela Molina, Imanol Arias, Verónica Forqué, Ana Belén o Carmen Maura. Nombres indispensables para entender el panorama cultural de la ciudad.

Goya de honor

Entre las distinciones más importantes que recibió figuran el Goya de Honor, que la Academia de Cine le concedió en 2012 por “su enriquecedora contribución al cine español, su gran versatilidad interpretativa y su enorme capacidad de trabajo”, y el Premio Nacional de Teatro, que obtuvo en dos ocasiones: en 1972 por Abelardo y Eloísa, y en 2016 “por su momento de plenitud artística y por la pasión, valentía y excelencia con que aborda papeles tan complejos como los últimamente interpretados en La vida por delante, Hécuba, Olivia y Eugenio y Reina Juana”.

El jurado también destacó "su figura como referente de la escena y el magisterio que durante su carrera ha ejercido sobre las nuevas generaciones".

Sigue los temas que te interesan