Estos son los malagueños nominados a los premios Goya 2024

Los Premios Goya 2024 tendrán sabor a espeto, o al menos ya huelen así las nominaciones. Málaga estará muy presente en los Goya gracias a su talento local. El debut cinematográfico del director Alejandro Marín le ha hecho conseguir cinco candidaturas diferentes, entre las que destaca la de otro malagueño como actor revelación, La Dani. Así, también está nominado el documental de José Antonio Hergueta, Caleta Palace, y Cerrar los ojos, coproducida por el malagueño José Alba, bajo la firma Pecado Films, que ha logrado un total de once candidaturas.

Te estoy amando locamente ha sido, sin duda, una de las grandes revelaciones del año en el ámbito cinematográfico. El malagueño La Dani está entre los nominados a mejor actor revelación, pero lo curioso es que en la misma categoría tiene como rival a Omar Banana.

Así, Alejandro Marín, el director, que también es malagueño, ha sino nominado a la mejor dirección novel. En total, su debut ha logrado cinco merecidísimas nominaciones en la próxima edición de los premios Goya, pues a todas las mencionadas se ha de mencionar la nominación a mejor guion original y a mejor canción, por Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini.

Cambiando de tercio, José Antonio Hergueta, el director del documental Caleta Palace, también se ha llevado una grata sorpresa esta mañana. "Ahora mismo, imposible articular algo decente sobre la nominación. Es una grandísima alegría y un empujón...", escribía en su cuenta oficial de Twitter el malagueño.

Su documental está nominado en la categoría de Mejor Película Documental. Caleta Palace habla de cómo fue la Guerra Civil en Málaga. Gracias a los testimonios de personas como el escritor Gerald Brenan o la fotógrafa Gerda Grepp, Hergueta logra hacer partícipe al espectador de todo lo que supuso en la provincia este conflicto bélico antes de la Desbandá.

Ahora mismo imposible articular algo decente sobre la nominación de @Caleta_Palace a los @PremiosGoya que es una grandísima alegría y un empujón para una peli independiente, un gran empujón... y encantados!!! https://t.co/lss55au4Dr — Jose Antonio Hergueta (@Hergueta_JoseA) November 30, 2023

Y por último, pero no por ello menos importante, cabe mencionar en este listado 'malaguita' el filme Cerrar los ojos, coproducido por un malagueño llamado José Alba bajo la firma de Pecado Films. Esta película ha logrado un total de once candidaturas.

La citada película supone la vuelta al cine del creador audiovisual Víctor Erice. A la nominación del malagueño como mejor director de producción, hay que sumar la de Manolo Solo, como mejor actor protagonista; la de mejor película; la de Víctor Erice, como mejor director; la de Ana Torrent, como mejor actriz de reparto; la de José Coronado, como mejor actor de reparto; la de Michel Gaztambide y Víctor Erice, como mejor guion original; la de mejor dirección de fotografía; mejor sonido; la de mejor montaje y la de mejor dirección de arte.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 10 de febrero en Valladolid y estará presentada por la cantante y actriz Ana Belén y una de las parejas más dicharacheras del mundo del cine y la televisión, los Javis.

La favorita estuvo en el Festival de Málaga

20.000 especies de abejas es la ópera prima de Estibaliz Urresola. Este filme ha logrado desbancar a El Orfanato como la película que más nominaciones ha logrado de golpe. Tras lograr su pequeñísima protagonista el Oso de Plata a la mejor interpretación en Berlín, Sofía Otero, ahora han arrasado en los premios Goya con 15 nominaciones.

Así, en el Festival de Málaga, ya logró la Biznaga de Oro, uno de los galardones más importantes. La película competirá en las categorías de mejor película, dirección novel, actriz protagonista (Patricia López Arnáiz), actriz de reparto (Ane Gabarain e Itziar Lazcano), guion original, dirección de producción, fotografía, dirección de arte, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y efectos especiales.

Sofía Otero no está nominada, algo que no han entendido muchos espectadores. El motivo principal es que desde 2011 los menores de 16 años no pueden obtener un Goya por motivos legales. "Los niños que ganaban un Goya pasaban a ser miembros activos de la Academia, lo que implica circunstancias legales no exigibles a un menor", escribían entonces en su cuenta de Twitter los miembros de la Academia.

