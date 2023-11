La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, presente en los Grammy Latinos junto a Alejandro Sanz

Si estuvieron en el concierto de Alejandro Sanz en Málaga capital este verano, probablemente alguna de las caras de sus bailarinas en el show que ha preparado para los Grammy Latinos 2023 les suenen. El cantante ha actuado junto a parte del alumnado de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga.

Según ha confirmado el coreógrafo Borja Rueda a este periódico, la actuación ha sido creada por la coreógrafa Lena Zafra y Benjamín Leiva con un alumnado muy selecto de la escuela porque Sanz, después de descubrir su magnífico trabajo, quería ir a los Grammy Latinos acompañado de "todo el talento malagueño de ESAEM y la creatividad de Lena".

Los malagueños Lena y Borja son dos de los coreógrafos más conocidos de España y, de hecho, se han popularizado especialmente en los últimos años por su trabajo junto a la esteponera Ana Mena, a la que han convertido en toda una diva del pop con sus puestas en escena en cada una de las galas a las que acude, así como en su propia gira Bellodrama.

Las bailarinas y bailarines de la escuela han interpretado con Sanz Corazón Partío con una escenografía de lo más andaluza que no ha dejado indiferente a nadie. "Me pidieron que hiciera ese tema en España y me pareció muy buena idea", ha contado a Carlos del Amor tras la actuación, al que le ha prometido que el año que viene habrá disco nuevo.

