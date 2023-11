La investidura se cuela en la gala de los Grammy: "No hay mejor forma de rematar el día", dice Iceta

La investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha colado en la gala de los Grammy Latinos que se celebra este jueves en Sevilla. Para el ministro de Cultura, Miquel, "no había mejor forma de rematar el día: tener una investidura y acabar en una fiesta... pues no hay mejor plan".

Sonriente y exultante se ha parado a hablar con los medios a su paso por la alfombra roja y ha mostrado sus ganas de repetir como ministro. "Estoy a disposición de Pedro Sánchez. Disfruto mucho como ministro, aunque no descarto otras responsabilidades".

Tras varios comentarios en redes sociales de la posible presencia de Sánchez en los Grammy, a los que estaba invitado como máximo representante del Estado, ha sido Iceta quien ha desvelado que finalmente no asistiría. "Mañana jura su cargo ante el rey Felipe VI".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también se ha pronunciado sobre la investidura de Sánchez, aunque en sentido opuesto. "Estoy muy contento como anfitrión de un evento como este, pero tengo un sabor agridulce y tristeza porque hoy España ha dado un paso atrás".

"Es un error"

Parafraseando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las palabras que le ha dedicado a Sánchez tras felicitarlo al salir investido, Moreno cree también que ha cometido "un error" al aliarse con independentistas a cambio de la ley de amnistía.

"Perdemos en calidad democrática, institucional y en respeto internacional y vamos a tener problemas de futuro institucionales y sociales por la crispación que ya estamos viviendo", ha advertido el presidente andaluz.

Ambos dirigentes políticos también se han pronunciado sobre la gala. Iceta se ha declarado fan de Alejandro Sanz y ambos han señalado la posibilidad de que estos premios vuelvan a celebrarse en España en próximas ediciones.

No obstante, Juanma Moreno ha asegurado que "Sevilla ha abierto el melón" y aunque va a ser difícil, "por gestión no va a quedar" que vuelvan a Andalucía. "El retorno ha sido muy amplio y no sólo económico, también de marca". De hecho, ha asegurado que muchos artistas le han dicho que "se van a comprar una casa aquí".

