DIRECTO | Gala en Sevilla de los Latin Grammy 2023: nominados, premiados y primeros asistentes

La ciudad de Sevilla se ha convertido en historia de los premios Latin Grammy por ser la primera ciudad no estadounidense donde se celebra la fiesta de la música latina. La capital andaluza, no obstante, no será mera anécdota, ya que Sevilla estará "muy presente" en la entrega de premios.

Así lo ha confirmado una de las conductoras de la gala, la actriz sevillana Paz Vega, que ha apuntado que también tendrá un papel importante "la cultura" andaluza. Vega, que ejerce de anfitriona en la ciudad, afronta los premios con un "orgullo tremendo" de saber que "los ojos del mundo" estarán puestos este jueves en su ciudad.

