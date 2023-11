Laura Insausti: "Echo en falta una cultura en Málaga con programación estable y desde los barrios"

Este viernes 3 de noviembre el ciclo Ventana Futura de Fundación Unicaja llevará a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina a la cantautora malagueña Dry Martina, que irrumpió en el panorama musical con su primer EP, Musarañas, hace ya más de una década, y en 2012 y en 2015 publicó los discos Momento perfecto y Ahora. En el María Cristina cierran una gira de dos años, "un show curtido", según cuenta Laura Insausti, su vocalista, con la que ha podido charlar EL ESPAÑOL de Málaga:

¿Qué se van a encontrar los malagueños el viernes?

Se van a encontrar un show curtido durante dos años y que llega a su fin para dar paso a lo nuevo. Tocar en Málaga es siempre una responsabilidad, y es la primera vez que lo hago en la Sala María Cristina, así que doble de ganas.

Dices en tu Instagram que se acaba la gira y que ya lo siguiente es “poner los pies en el suelo”. ¿Eres de las que le gusta soñar muy alto?

Llevo sin parar de actuar desde abril. Y sin vacaciones varios años. En estos momentos tengo una necesidad vital y artística de no salir un tiempo a la carretera, de disfrutar de la rutina y de poner sobre el papel todas las ideas nuevas que tengo. Sobre todo, de mirar hacia dentro para poder tener cosas nuevas que contar y cantar hacia fuera. A eso me refiero con poner los pies en la tierra.

Porque muchas veces, en esta profesión, tienes que estar todo el rato dándote, encandilando, vendiendo, te preguntan qué es lo siguiente…pues yo quiero sentarme tranquila a ver qué quiero que sea lo siguiente porque ahora mismo no tengo respuestas. Pero sí muchas ganas.

Al son de la buena vida es un tema dedicado a Málaga que lo ha petado con, probablemente, una de las campañas turísticas más bonitas en la ciudad. En ella, se intuye todo lo fantástico de esta ciudad, ¿pero cómo ve la Laura más persona que artista el panorama cultural en la ciudad? ¿Cómo ves la situación?

La oferta cultural ha crecido muchísimo en los últimos años, al mismo ritmo que el desarrollo turístico, porque a veces confundimos cultura con ocio. Bravo por los museos, por el festival de cine, por tanto, festival de música, literarios… Nos ha puesto en el mapa y eso atrae visitantes. Pero echo en falta una cultura de base, la que crea creadores y fomenta que haya público, con una programación estable y desde los barrios, para los malagueños. Es hora de darle autonomía y presupuesto a los distritos.

Laura Insausti posa con un perro. Cedida @marinamluna

Se habla de un WiZink Center en la ciudad, pero hay muchos músicos y actores que echan más en falta más salas de pequeño o mediano tamaño… ¿Tú que opinas? ¿Qué es más necesario? ¿O ambas deberían darse?

Pues un WiZink Center no lo veo mal. Un recinto cerrado para albergar grandes actuaciones, perfecto. Pero lo de construir por construir no me parece, sobre todo porque se construyen auditorios sin ningún tipo de asesoramiento en acústica que luego no pueden usarse. Sufro mucho con el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, donde el sonido rebota contra todo ese cemento.

Creo que hoy en día existen soluciones arquitectónicas para mejorar estos problemas. También sería genial ponerle sonido surround, y así no hay que subir el volumen desde los altavoces del escenario que lo que hace es crear más rebote todavía…¿Cuándo se construyó? ¿En los primeros 2000? Creo que es hora de echarle cariño. A mí me encantaría que hubiera jardines verticales en los muros, que sirven de aislante acústico y da frescor. Ahí lo dejo…

¿Qué proyectos tienes para los próximos meses? He visto que en el extranjero te acogen siempre con los brazos abiertos.

Mi proyecto más inmediato es encerrarme en casa a terminar mi disco. Y después no sé, no quiero pensar en el futuro. Quiero ir haciendo sin prisas, disfrutarlo. Para mí hacer un disco es terapéutico.

¿Qué es para ti el éxito? ¿Crees que últimamente la gente se centra demasiado el éxito entendido este en cifras, concretamente en ceros? A mí me encanta que siempre dices que a ti lo que te gusta es "hacer lo que te da la gana" en la música…

Si el éxito es lo contrario al fracaso y para mí fracasar sería tener que verme obligada a hacer algo que no me gusta... Hacer lo que te da la gana es el mayor éxito que puedes tener, ¿no?

O si fracasar también es no superar las expectativas que los demás o uno mismo se impone... Pues mis expectativas son bastante bajas. Sé que no me voy a hacer ni rica ni famosa haciendo esta música. que es la que a mí me gusta, pero no es la que está de moda. Así que poder vivir dignamente de esto ya me parece un éxito.

Dry Martina. @marinamluna

La conciliación nunca es sencilla… pero y en la vida de una artista? ¿Es sencillo ser vocalista de una banda y mamá?

Ahora que mi hija tiene 10 años es algo más fácil pero al principio recuerdo hacer malabares. Supongo que somos muchas las que tenemos que buscarnos la vida, no solo las que no dedicamos a la música. Ahora hay muchos trabajos que tienes que viajar o turnos incómodos. Lo que peor llevo es estar fuera los fines de semana, me pierdo reuniones familiares, de amigos…

¿Qué te queda por hacer? ¿Qué sueños tienes pendientes?

Pues me queda hacer un discazo del que estar orgullosa. Con eso sueño.

