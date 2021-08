Laura Insausti: "Me iría de moraga con Iceta para tocar 'Don’t stop me know' con la guitarra española"

Laura Insausti, vocalista del grupo malagueño Dry Martina, que recientemente se ha lanzado al mundo del emprendimiento, puesto que ha lanzado una agencia de comunicación y otra discográfica, es una enamorada del verano. Para ella, la temporada comienza cuando disfruta de un buen manjar compuesto por unos espetos de sardinas y una ensaladilla de pimientos asados. Y si después puede echar la tarde en El Playazo, mejor aún.

Es la voz del anuncio de Turismo Costa del Sol con su canción 'Málaga, al son de la buena vida'. Un tema pegadizo y de lo más veraniego del que no podíamos olvidarnos en esta sección. Hablamos con ella de sus veranos 'espetaos'.

¿Cuál es tu primer recuerdo de verano en Málaga?

Las fiestas de fin de curso del cole que resultaban ser el comienzo del verano. Me preparaba una actuación cada año, en playback con coreografía y vestuario adecuados.

¿Y tu primer concierto?

La primera vez que canté fue con 10 años en en la fiesta de final de campamento en Sabinillas. No hay marcha en Nueva York, de Mecano. En cuanto a mi primer concierto como espectadora fue uno de Alex y Cristina en la Plaza de Toros de la Malagueta.Tendría 10 años.

¿Recuerdas algún amor de moraga? ¿Qué le dirías ahora?

¿Amores? Recuerdo algún resaca de moraga más bien.

¿A qué político, a qué famoso y a qué deportista invitarías a una moraga en el Peñón del Cuervo?

De político a Miquel Iceta y así nos hacemos un Don’t Stop me know con guitarra española.De famoso, Josie, por ver cómo se puede ser "rasé", como él dice, lleno de arena y oliendo a sardinas. De deportista, a Ana Peleteiro porque no tiene pelos en la lengua.

¿Cómo es la moraga perfecta? ¿Sardinas, pinchitos o sólo de copas?

Sin duda con tinto de verano, camperos y guitarra.

¿Cuál es la peor resaca veraniega que recuerdas?

Cualquiera de las de feria. El Cartojal es muy peligroso.

¿Qué plan no puede faltar en tus veranos?

Estrenar la temporada de espeto con una buena ensalada de pimientos asados.

¿Cuál ha sido tu feria más recordada? ¿Y esa en la que tienes más lagunas?

Recuerdo las ferias cuando existía la Caseta de la Juventud. Muy buenos conciertos he visto ahí, y terminábamos la noche con otro concierto en la mítica Sala Factoría. Estas mismas son de las que tengo más lagunas.

La ola del Melillero… ¿cuántas toallas te ha mojado?

Alguna que otra...

¿Cuál fue tu primer trabajo de verano? Ya sabes, ese al que te metes para ganarte unas pelas y poder salir con tus amigos…

Trabajé de azafata en un torneo de fútbol playa.

¿Cuál es tu heladería favorita malagueña?

Sin duda, Ignacio Mira mi favorita.

¿Porra, gazpacho o ajoblanco?

Yo soy de las que prefiere el Ajoblanco

¿Cuál es ese chiringuito que no falta en tus planes de verano?

Nosso, en Marbella

¿Dónde te llevarías a tu mejor amigo a comerse un campero? ¿Y a tu peor enemigo?

A la Campería Malaguita, y a mi enemigo también, así seguro que nos reconciliamos.

¿Cuál es tu playa favorita de la provincia?

El Playazo, pero no se lo digas a nadie...

