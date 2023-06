Antonio Carmona enamora al atardecer malagueño con su música desde los Baños del Carmen

Como dice una de sus canciones, "Mencanta, mencanta, mencanta, mencanta / Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila / Meencanta, mencanta, mencanta, mencanta /Me gusta la melodía que sale de tu guitarra". Con esa sensación se fueron de los Baños del Carmen los asistentes del primer concierto de la temporada de Atardeceres Larios en Málaga, con Antonio Carmona, este miércoles.

La puesta de sol quedaba empañada por los restos de humo de los incendios de Canadá, pero la magia se notaba en el ambiente. Olía a Mediterráneo, las sonrisas no se borraban de los rostros de todos los presentes y todos hacían suyo el lema de la campaña, "vivir bien es un arte". El entorno, la compañía, la música y una copita de Larios 12 tampoco lo ponían difícil del todo.

El granadino salió sonriente al coqueto escenario de color blanco con el mar de fondo. Podía ser perfectamente una estampa pintada por Monet. "Vengo, vengo... ¡Venenoso!", comenzó a cantar tras presentar a toda su saga de Carmonas, de la que presumió durante todo el concierto. Primos, sobrinos y hasta sus propias hijas acompañaron al artista durante la velada, teniendo algunos de ellos incluso momentos de cantes en solitario.

Especialmente curiosa fue la actuación de su hija Lucía Fernanda, que interpretó el tema Canastera, que lanzó en 2020 con Moncho Chavea. Su arte y su desparpajo corren por sus venas y es capaz de llevar el flamenco a otro nivel. Marina, otra hija del artista, también firmó una brillante versión en francés del tema Historia de un amor.

Antonio Carmona vivió en Málaga entre los nueve y los diecisiete años, una época que recuerda como una de las más especiales de su vida. Su padre, Juan Habichuela, trabajó como guitarrista para Fosforito, uno de los cantaores malagueños más ilustres de la historia. Precisamente a Habichuela le dedicó su tema Mencanta, donde trata de reflejar esa aura transgresora que tenía cuando tocaba la guitarra.

Con Para que tú no llores logró emocionar a algunos de los presentes, al igual que cuando tocó Azul, de Antonio Vega, junto a Nacha Pop. Pero el momento cumbre llegó en la última parte del concierto, cuando interpretó uno de sus temas más virales, Me maten, que compartió con su gran amigo C. Tangana. Este tema, unido a No estamos locos de su época de Ketama y el mix de Vente pa' Madrid y Agustito provocaron que el público se levantara de un resorte a echarse unos bailes. Hasta el mismísimo José Mercé, presente en el público, se animó a bailar y a tocar las palmas al compás de los músicos.

Estos atardeceres Larios ya se están convirtiendo en uno de los planes de referencia cada verano en Málaga --es su tercera edición-- con una amplia variedad de conciertos de todos los estilos. Ha inaugurado esta experiencia Antonio Carmona, que repite tras el éxito de su participación en la edición pasada de Atardeceres Larios y que deleitará a los asistentes con su flamenco-fusión también el próximo 5 de julio. Tras él vendrán otros artistas como José Mercé (29 de junio), Nacha Pop (30 de junio), Tomasito (1 de julio), Jaime Urrutia (2 de julio), Los Rebeldes (3 de julio), La bienquerida en acústico (4 de julio) y, tras el concierto de Carmona el día 5, cerrará el ciclo el vocalista y compositor de La Unión, Rafa Sánchez, el día 6. Tras su espectáculo, Atardeceres Larios se trasladará a Alicante, donde estarán por primera vez del 10 al 14 de julio. Parte de la recaudación se destinará a la Fundación Teatral Antonio Banderas para promover la cultura en la ciudad de Málaga.

