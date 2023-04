La Mari reaparece como Chambao: "Ya no me siento una impostora dentro de mi marca"

En 2018, María del Mar Rodríguez (Málaga, 1975), La Mari, decidió alejarse de Chambao para continuar su carrera en solitario, pero cinco años después ha decidido recuperar "una marca" con la que ya no se siente "una impostora", ha explicado en una entrevista con EFE.



"La reaparición como Chambao se debe a una conversación interna que he tenido a lo largo de todo este tiempo, y en la que ya no me siento como una impostora dentro de mi propia marca, porque al fin y al cabo Chambao es una marca, no un grupo, eso dejó de serlo en 2005", apunta la cantante.



Alejarse de Chambao no fue fruto de un día, sino de varias decisiones que comenzaron cuando se quedó sola frente al grupo que nació originalmente como un cuarteto junto a los primos Daniel y Eduardo Casal y el productor Henrik Takkenberg, el que acuñó la idea de flamenco chill.



"Me quedé sola frente al proyecto, seguí haciendo discos hasta que me entró una crisis existencial. Empecé a tener un desencuentro conmigo misma, a no valorarme ni reconocerme, a creerme insuficiente para todo y para todos. Y al final me di cuenta de que esa exigencia me la estaba autoimponiendo yo misma, que nadie realmente me estaba exigiendo nada", cuenta.



Y en ese entendimiento, La Mari decidió "volver a casa": "Yo soy Chambao y me apetecía volver a la electrónica, al flamenco chill, a la música de mestizaje, que es lo que he hecho siempre", destaca.



Esta segunda vida de Chambao vendrá acompañada de un disco –"En la cresta del ahora"- de doce canciones nuevas, que llegará a las plataformas y al mercado el próximo mes de septiembre, aunque la malagueña ya ha dado a conocer "Mis flores", una canción a dúo con Rosario "La Tremendita", y que va dedicada "enteramente a la música, al oficio que al que me dedico hace ya 22 años en todo su esplendor".



"Elegí a Rosario "La Tremendita" para que metiera el bajo y me ayudó al darle un giro un poco más flamenco a la letra. Y me encanta la generosidad de Rosario a la hora de trabajar una canción. Hay artistas que no se cierran y que vuelcan todo como si no hubiera un mañana", apunta sobre su compañera de producción junto a Juan Medina.



"Hijos de la música" es el segundo adelanto que la malagueña ha mostrado de su decimoquinto álbum de estudio, y al que le seguirán la canción "Te lo dije" y "Florecimiento".



"De aquí a que salga el disco voy a sacar otros tres sencillos más. En total quiero que sean cinco singles con sus respectivos cinco videoclips los que la gente escuche y pueda ver antes de que llegue al completo. Y, aunque tiene muchas colaboraciones, no voy a desvelar ninguna", avanza entre risas.



Al disco le acompaña una gira, que empieza este próximo 5 de mayo en Granada, y que pasará por ciudades como Badalona (12 mayo), Valencia (19), Madrid (26), Yunquera de Heranes (24 junio), Cuenca (5 julio), Málaga (21), Isla Cristina (22), Chiclana (29), Menorca (8 agosto), La Línea (20 octubre), Valladolid (8 diciembre) y Bilbao (9); para luego dar el salto a Latinoamérica y Europa.



"En la gira llevaremos canciones del disco sin que el disco esté en la calle ni en las plataformas -adelanta-. Haremos repertorios para festivales también combinando las canciones y los singles de Chambao de toda la vida. Así que quien venga a los conciertos podrá escuchar canciones del disco en primicia", destaca.

