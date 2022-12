Los grandes conciertos del 2023 en Málaga: de Alejandro Sanz y Joaquín Sabina a Robbie Williams

París 15

La sala situada en el Polígono San Luis de Málaga también viene cargada de eventos musicales para el próximo año. Organizándonos por meses, el 13 de enero cantará Morgan; el 14, Ojete Calor y el 27, Despistaos.

El 4 de febrero, Pole; el 10 y el 11, Natos y Waor; el 18, los Chikos del Maíz y el 24, Miguel Campello. En marzo estarán en la sala, Nach, el día 3; Toteking y Easy S, el 4; Adexe y Nau, el 5; Belén Aguilera, el 10; Antoñito Molina, el 11; Alizzz, el 18; SFDK, el 24 y Funambulista, el 31.

El 14 de abril cantará FernandoCosta y el 5 de mayo uno de los grupos más clásicos de la música española, Maldita Nerea. El 13 de mayo será el turno de Raule y el 20 de Marlon.

Sala Trinchera

La Sala Trinchera también es lugar de jóvenes artistas y música alternativa. Entre los conciertos más destacados, el 24 de marzo actuará Cepeda; el 25, El Duende Callejero y el 31 de marzo, los hermanos Imbroda, JavyPablo.

Teatro Cervantes

El Teatro Cervantes también está cogiéndole gustillo a los conciertos y ya hay unos cuantos programados para 2023. El 4 de febrero estará el espectáculo Lorca Sonoro de la mano de la malagueña Pasión Vega. El 4 de marzo actuará Café Quijano y el 15,16,17 y 18 de abril será el turno de El Kanka, un malagueño muy querido -de ahí el número de conciertos en apenas una semana en su ciudad natal-. El 27 de mayo actuará Revolver y, aunque no es como tal un concierto, el 26 de enero, la cantante cordobesa India Martínez se estrenará como actriz en Lorca de Saura, una oportunidad para que sus seguidores puedan descubrir otra faceta de ella.

Cala Mijas Fest

Se convirtió en uno de los festivales más destacados del año pasado y en 2023 no podía faltar. Además, los grupos musicales confirmados casi un año antes de que se celebre, apuntan a que será otra vez uno de los festivales del año. Se celebrará el 31 de agosto y el 1 y el 2 de septiembre y en sus filas contará con Arcade Fire, Florence & The Machine, The Strokes, The Blaze Foals, Metronomy, Amaia, Cupido, entre otros.

Martín Carpena

Pese a que solo hay confirmada hasta el momento un par de fechas, no podemos obviarlas. Joaquín Sabina actuará en Málaga los días 5 y 7 de mayo. Después de que sus seguidores malagueños arrasaran con las entradas del primer día, la organización abrió una segunda fecha para que nadie se quedara sin disfrutar de Sabina. Unos meses antes estará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena el músico André Rieu, todo un honor para Málaga.

Weekend Beach Festival

Es otro de los festivales más esperados del verano. Se celebrará el 5,6,7 y 8 de julio de 2023 y si algo caracteriza a este festival es su variedad musical. Se puede ver a Dani Fernández, Fangoria y Sidecars, pero también a Muerdo, Dremen, Maluma, Delaossa o el mismísimo Kiko Veneno.