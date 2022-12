Bombazo musical en Málaga: Robbie Williams actuará en Marenostrum Fuengirola el 15 de junio

El idilio que está viviendo la provincia de Málaga en los últimos años con los grandes conciertos de música se mantiene vivo. Tras anunciarse para el verano que viene la actuación de Alejandro Sanz en la capital de la Costa del Sol, ahora se conoce otro bombazo de dimensión internacional. Robbie Williams va a celebrar en Fuengirola el único concierto que tiene previsto el año que viene en Andalucía.

Así lo han dado a conocer los organizadores del festival Marenostrum Fuengirola, que precisan que la actuación tendrá lugar el 15 de junio. Este festival se celebra en un recinto "singular, único en Europa", catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y con restos arqueológicos que datan de la época de los fenicios.

"El Niño Travieso del pop británico ha cumplido 25 años de carrera en solitario con un espectacular directo en el que presentará ante sus legiones de fanes XXV, un disco recopilatorio en el que aglutina los grandes éxitos de su trayectoria", destacan desde la organización.

Desde que iniciara su camino en solitario nadie, ha vendido más de 85 millones de álbumes en todo el mundo; ha tenido trece álbumes número uno en el Reino Unido (la mayor cantidad para cualquier artista en solitario, igualado solo por Elvis Presley); catorce sencillos número uno; la mayor cantidad de entradas para conciertos vendidas en un día (1,6 millones el 19 de noviembre de 2005) y en su extenso palmarés acumula 18 premios Brit.

Con la presencia de Williams, Marenostrum vuelve a demostrar su impacto nacional e internacional. Este evento musical nació en 2016 como una apuesta clara del Ayuntamiento de Fuengirola por la cultura y la música en directo. Y en sus pocos años de vida ha sido capaz de atraer a los más prestigiosos grupos nacionales e internacionales.

En 2019, fue el recinto escogido por Jennifer López como única fecha de su gira europea, y en 2022 acogió el único festival creado por Louis Tomlinson The Away From Home Festival. En el pasado, Marenostrum Fuengirola ha recibido estrellas de gran prestigio como Bob Dylan, Rod Stewart, Santana, Ricky Martin, Sting, Alejandro Fernández, Manuel Carrasco, Vetusta Morla, Izal, The Beach Boys, Dulce Pontes o Marc Anthony, entre muchas más.

