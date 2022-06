"Bienvenidos a mi puta cabeza": Mónica Naranjo presentará su nuevo disco el 1 de octubre en Málaga

Mónica Naranjo es una de las grandes voces del panorama musical español. La cantante ha publicado hace muy poco Mimétika, su primer trabajo con un sello independiente desde su ruptura con Sony. "Es la mezcla de muchas Mónicas, de toda la experiencia a lo largo de 30 años en la industria. Con todo eso hemos hecho un cóctel y os hemos dado la bienvenida a mi puta cabeza", contó en una rueda de prensa.

La catalana presentará su octavo disco el próximo 1 de octubre en Málaga. La gira pasará por la plaza de toros de La Malagueta. Es una de las dos fechas andaluzas prevista dentro del tour del álbum, "fruto de la evolución y la madurez de Mónica caracterizada por su versatilidad en multitud de estilos en los que la artista se maneja con sorprendente soltura y fluidez".

La discográfica Altafonte (Robe de Extremoduro, Zahara) ha apostado por este disco de rock electrónico con un sonido arrollador, pero arropado por el mejor momento vocal de la que, sin duda, es una de las mejores voces femeninas de la música en español de las últimas décadas.

En la presentación a medios, la presentadora aseguró que "la cocina es mucho mejor a fuego lento, hay que pensar cada paso que se da, y eso es lo que hemos estado haciendo durante 2 años tanto yo como equipo, construyendo Mimétika". "Tengo que dar las gracias porque cuando yo expongo una idea a un equipo de trabajo, siempre me dicen te vas a dar una hostia. Todavía no me lo ha dado", celebró.

"Mi equipo no, ellos se han sumado a esta evolución. Es una evolución creativa. Los seres humanos tenemos esa obligación y los artistas, más que nadie. Hay que evolucionar, hay que seguir experimentando. Es tu deber como músico, como artista. Eso es lo que es este disco", destacó.

