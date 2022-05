Málaga descubrirá a Octavia Butler, la escritora de ciencia ficción que vaticinó el triunfo de Donald Trump

Octavia Butler, una de las grandes damas de la ciencia ficción con una inteligencia extraordinaria, vaticinó en su novela La parábola de los talentos la llegada al poder de Donald Trump. La escritora ya hablaba en su libro, publicado en 1998, de un presidente ultraconservador que quiere "hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", el lema utilizado por el empresario en su campaña presidencial de 2016.

El libro, continuación de La parábola del sembrador, comienza cuando Lauren Olamina funda una comunidad pacífica en el norte de California tras perder su familia. En ella ofrece refugio a los marginados y perseguidos por el Gobierno de Jarret, el presidente populista que tanto se parece al expresidente de Estados Unidos. En una nación cada vez más dividida, la subversiva colonia dirigida por una joven mujer negra se convierte en un objetivo del reinado de terror del mandatario.

Dos décadas después, el mensaje de esperanza y resistencia frente al fanatismo de esta profética novela es más relevante que nunca. Con el trasfondo de un continente devastado por la guerra y la extrema derecha, Butler exploró temas de plena actualidad como la violencia, la esclavitud, la libertad, la alienación, y el concepto de comunidad en un mundo con pocos lazos sociales.

Silvia Moreno, traductora al español de su bilogía distópica (La parábola del sembrador y La parábola de los talentos), hablará sobre los entresijos de sus novelas en la librería Áncora, emplazada en pleno centro de la ciudad, el próximo 2 de junio. La escritora y fotógrafa malagueña Violeta Niebla la acompañará en el encuentro con lectores, previsto en la azotea de la librería a las 19:30. La entrada será libre hasta completar aforo.

Octavia Butler no lo tuvo nada fácil para abrirse camino en el mundo editorial: nació pobre y negra en los Estados Unidos de finales de los años 40. La autora, según la Norton Anthology of African American Literature, fue "una niña introvertida e hija única en un hogar estrictamente baptista y pronto se aficionó a revistas como Amazing, Fantasy and Science Fiction y Galaxy leyendo todos los clásicos de la ciencia ficción".

La escritora rompió el techo de cristal en un campo monopolizado por hombres blancos, el de la ciencia ficción, y fue reconocida con prestigiosos galardones como el Premio Hugo y el Premio Nébula. En 1995 se convirtió en la primera escritora de ciencia ficción en recibir el título Genius de la Fundación MacArthur.

Catherine Ramírez, profesora de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de California en Santa Cruz, explicó en una entrevista con eldiario.es cómo su forma de tratar la raza cambió su concepción del resto de obras del género: "Ella decía que La Guerra de las Galaxias de George Lucas, la película del año 77, mostraba todo tipo de extraterrestres, pero un solo tipo de humanos: los blancos. Después de leer eso, nunca volví a ver igual la película".

Butler, al igual que Lauren (personaje de La parábola del sembrador), tenía la vocación de guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Ahora Málaga descubre a la valiente escritora definida por sí misma como una "una feminista, una negra, y por último, baptista, con una combinación imposible de ambición, pereza, inseguridad, certidumbre e impulso espontáneo".

