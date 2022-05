Amaia presentará ‘Cuando no sé quién soy’ en el Brisa Festival de Málaga

Las novedades musicales de Amaia siempre son recibidas con máxima expectación. En este mes de mayo, después de tres años, la cantante navarra ha lanzado su esperado segundo álbum Cuando no sé quién soy, un trabajo que colecciona canciones de amor, desamor, dudas y un fuerte toque nostálgico. La artista de 23 años crece, madura y lo refleja en su música, pero no esconde que todavía se está buscando a sí misma.

Su gira por España es selecta y una de sus fechas confirmas es la del próximo 3 de julio en el Brisa Festival. Amaia compartirá jornada en la Plaza de Toros con la malagueña Dry Martina y ambas pondrán sus voces en el homenaje del 40º aniversario de Danza Invisible que tendrá lugar durante los tres días de festival.

La tercera jornada del Brisa Festival tendrá carácter solidario porque todo lo que se recaude para el concierto de Amaia irá destinado a Cruz Roja, entidad que vela por los más desfavorecidos y con la que el festival colabora.

Málaga ha sido una fuente de inspiración para Amaia: en numerosas ocasiones ha destacado que su máximo referente en la música desde la niñez ha sido Pepa Flores, Marisol. De hecho, en la gala de Los Goya celebrada en la capital de la Costa del Sol en 2020, la navarra interpretó la Canción de Marisol para rendir homenaje a la actriz y cantante malagueña en la edición en la que recibió el galardón honorífico a su carrera.

La producción de Cuando no sé quién soy corre a cargo de la propia Amaia y de Alizz con un sonido pop con notas folclóricas. El trabajo también cuenta con varias colaboraciones, La canción que no quiero cantarte con su compañera de OT Aitana o Quiero pero no con Rojuu. Con letras sinceras, divertidas y un tanto irreverentes, la joven pamplonesa llega este verano a Brisa Festival, su segunda y última fecha en Andalucía.

Brisa Festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Málaga; el patrocinio de Cervezas Victoria, Málaga de Moda Talento Original marca de la Diputación de Málaga y Costa del Sol; y con otros patrocinadores privados como Soho Boutique Hotels, OPPLUS, El Corte Inglés, BMW Automotor, Muelle Uno, Navarro Hermanos, Foreworth, Famadesa, Grupo Cabello/ Cabberty y Maskom Supermercados.

Toda la información y entradas a través de la web: www.brisafestival.com

