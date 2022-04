Málaga retoma la normalidad expositiva con numerosas muestras artísticas

Tras la Semana Santa, la provincia de Málaga recupera una normalidad más normal gracias a que la pandemia ya hace tiempo, hay que reconocerlo, terminó. Habida cuenta de que, si todo marcha como es debido, el próximo 20 de abril las mascarillas en interiores dejarán de ser obligatorias (eso sí, quien la quiera seguir llevando en cualquier momento y situación, libre será de hacerlo).

Una doble vuelta a la normalidad que se puede celebrar con las ricas y varias muestras expositivas artísticas con las que cuenta Málaga y que incluye a importantes galerías de arte que se reparten por todo su territorio.

Ricardo León en Yusto/Giner

Tras retrasarse un mes, finalmente Ricardo León ha inaugurado en la galería Yusto/Giner su muestra Camping Marbella. En esta recopilación el joven artista malagueño expone su pasión por la desmesura estética más popular de los años 80 y se apropia de imágenes degradadas.

La obra de León rinde homenaje a las imágenes feriantes. Yusto/Giner

Mediante la recreación de referencias visuales de cartelería de ferias y atracciones como el pasaje del terror de Tívoli, León da una vuelta de tuerca a pinturas que podrían denominarse de mal gusto, donde a menudo se retratan mujeres hipersexualizadas, en ocasiones ensangrentadas o directamente mutiladas. No obstante, mediante la recuperación de estas escenas el artista no se encomienda cuestionar la pertinencia o corrección política de las mismas.

Una bofetada de vuelta en La Casa Amarilla

En pleno centro de Málaga, La Casa Amarilla expone esta bofetada que pretender ser un golpe desde la reivindicación y la lucha por la igualdad, con la obra de cuatro mujeres, con visiones diametralmente opuestas, pero que proclaman "no a la violencia". Así, Cristina Savage, Yolanda Dorda, Aixa Portero e Irene Molina reflexionan en sus obras sobre la violencia activa y silenciosa de la discriminación en el mundo del arte, por una sencilla y simple condición de género.

La muestra acoge a cuatro mujeres artistas. La Casa Amarilla

Además, esta galería arropa a Mister Kaikus y su obra Ultravioleta, que es un proyecto para #LaVentanaAmarilla. Con ella se nos traslada a un mundo de imágenes facetadas sobre un intenso azul violáceo en el que los personajes con múltiples ojos permanecen a la espera del público observador.

We are here 2 en la Sociedad Económica de Amigos del País

La Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga alberga hasta el 30 de abril, la exposición We are here 2. La creación actual en Málaga, comisariada por Luis Reyes Hurtado, y con la que se pretende dar visibilidad a jóvenes creadores malagueños: Mimi Ripoll, Pablo Mercado, Delia Boyano, Noelia García Bandera, Rocio Verdejo, Francisco Javier Valverde, Juan Manuel Rodríguez, Dreucol y Darko componen el elenco artístico.

La muestra apuesta por creadores locales. Sociedad Económica de Amigos del País

De este modo, la muestra plantea el cruce entre los distintos creadores, donde se mezclan generaciones, técnicas y maneras de pensar distintas, pero con la mirada puesta en la creación malagueña, con una exposición multidisciplinar que abarca arte urbano, pintura, escultura y videoarte.

Estancias del Alma en el Archivo Municipal de Málaga

Los artistas y hermanos Carlos y Verónica Díaz de Bustamante Loring exponen por primera vez juntos en Málaga y vuelven de este modo a sus raíces malagueñas con la exposición Estancias del Alma, en las salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga.

La muestra plantea un diálogo entre los artistas donde expresan a través de sus creaciones, temáticas variadas y comunes, homenajes al Jardín de la Concepción creado por sus antepasados Amalia Heredia y Jorge Loring, y al castillo de Santa Catalina, en el Limonar, donde ambos artistas pasaban temporadas en su infancia.

Real(ismos) en el Museo Carmen Thyssen

Volviendo al circuito más oficial, la muestra Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español entre 1918 y 1936 del malagueño Museo Carmen Thyssen supone un recorrido por el arte figurativo español más avanzado de los años 20 y 30, a través de más de 80 obras de artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso o Maruja Mallo.

Este encuentro ofrece también visitas guiadas. Museo Carmen Thyssen Málaga

La programación complementaria de la exposición incluirá visitas guiadas programadas los próximos días 21 y 28 de abril, y un curso monográfico con expertos a lo largo del mes de mayo, los días 5, 12, 19 y 26.

Cristóbal Quintero en CAC La Coracha

La primera exposición individual del artista Cristóbal Quintero en un museo en España se puede disfrutar en el CAC La Coracha. Esta nuestra está compuesta por una selección de pinturas de diversos formatos y técnicas que recorren los cinco últimos años de trayectoria artística de Quintero, que se caracteriza por conjugar diferentes momentos de la historia del arte en un solo cuadro.

Bajo el título 99 cosas, la instalación principal de la muestra con 99 óleos sobre tabla dispuestos a modo de friso, el artista desmenuza la historia del arte con referencias a artistas como Cézanne, Mondrian, Friedrich, Yves Klein o Kosuth.

En sus obras, preferentemente creadas al óleo, destacan los colores suaves y tonos pasteles. Muestran combinaciones de figuras o formas de diferentes escalas sobre paisajes que se completan con elementos abstractos y figurativos, líneas de dibujo, geometría o vegetación.

Sigue los temas que te interesan