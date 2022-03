Bad Religion, emblema del punk rock, protagonizará uno de los conciertos de la primavera en Málaga

No todo ha vuelto. La pandemia canceló citas para siempre y algunos conciertos los aplazó dos años. Es el caso del que será uno de los grandes directos internacionales de la primavera en Málaga, el de los californianos Bad Religion junto a Suicidal Tendencies y Blowfuse. El próximo domingo 15 de mayo se celebrará en la sala París 15 un espectáculo que los seguidores malagueños del hardcore y el punk llevan esperando desde que se anunció en 2019.

La gira Vans Music Tour del 40 aniversario de Bad Religion, banda seminal del punk rock americano, recorrerá seis ciudades españolas -además de Lisboa- siendo Málaga la única cita andaluza para verlos en directo, por lo que se espera un aluvión de visitantes de otras provincias del sur.

Así, tras los conciertos de Barakaldo y Lisboa, la tercera parada será el 15 de mayo en la capital malagueña antes de que las guitarras de Bad Religión y los grupos acompañantes resuenen también en Valencia, Barcelona, Madrid y el fin de fiesta en Santiago de Compostela.

El sello HFMN CREW es el organizador de la gira 40+2 de Bad Religion, en el que todavía siguen vigentes las entradas de aquellas personas que las compraron para la primavera de 2020 y han preferido no devolverlas y aguantar durante dos años puesto que también se canceló en 2021 dado que las condiciones sanitarias derivadas del coronavirus no lo permitieron. No obstante, todavía quedan entradas en internet y en formato presencial en Discos Candilejas y Disaster Street Wear.

Encabezado por Greg Graffin, el grupo angelino de Bad Religion tocará en Malaga algunos de sus clásicos como American Jesús, 21st Century (Digital Boy), Fuck armageddon... this is hell o Los Angeles is burning. Canciones de un repertorio repleto de guitarras afiliadas y sencillas, coros y letras cargadas de metáforas y más complejas de lo que se presupone a un grupo que ha puesto banda sonora a los skatepark de todo el mundo.

Casi siempre con el sello Epitaph de la mano han labrado una carrera consecuente de cuatro décadas coherente con la filosofía punk y con una música muy concienciada con los problemas de la época. Historia del punk estadounidense anglosajón que se hace mayor pero que no muere y sigue subiéndose a las tablas todavía.

El plato fuerte de Bad Religion tendrá como antesala a los catalanes Blowfuse y a otra histórica banda del hardcore de Los Ángeles cómo Suicidal Tendencias. Coetáneos de Bad Religion y también con cuatro décadas a sus espaldas, Suicidal Tendencies es otro aperitivo muy esperado por los incondicionales del hardcore en España.

