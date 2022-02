El mundo de la cultura llora la muerte de Miguel Ángel Piédrola, fundador del MIMMA

Miguel Ángel Piédrola Lluch, fundador y responsable del Museo Interactivo de la Música (MIMMA), ha fallecido este jueves tras luchar contra una larga enfermedad que le fue diagnosticada en plena pandemia.

El empresario fallece a los 49 años, pero, como sostienen los que lo conocían, "ha hecho en 49 años lo que alguien sería incapaz de hacer en dos vidas". Con solo 21 años ya apuntaba como un dinamizador de la cultura desde Málaga creando su empresa Interexpo, con la que organizaba exposiciones internacionales, culturales e interactivas y, desde 2003 regentaba el MIMMA, que para él era "un sueño hecho realidad". En 2019 superó el millón de visitantes desde su apertura.

Como el propio Piédrola definía en su cuenta de LinkedIn, su motor de vida era dar respuesta a la pregunta ¿Por qué no? poniendo pasión en cada proyecto que ponía en marcha o en el que participaba: MIMMA, Interexpo, Málaga Living Lab, Singularity... "¿Por qué no...? y así llevo más de veinticinco años, soñando con desarrollar nuevos retos que me diviertan y aporten valor a nuestra sociedad", escribía.

El sueño del MIMMA no era solamente suyo, sino también de su padre, Miguel Ángel Piédrola Orta. Ambos también amantes de la música y apasionados del proyecto, que fomenta siempre la interacción del público con la amplia colección de instrumentos que hay en el MIMMA. Cuanto más interacción, mejor.

El MIMMA funcionaba como un concepto diferente de museo, en donde las piezas, gran parte propiedad de Piédrola Orta, además de ser exhibidas y cuidadas podían ser utilizadas por los visitantes, que exploraban desde sus adentros la música en las instalaciones de la exposición.

Los que más disfrutaban, los niños, que con sus colegios solían acudir a disfrutar en el MIMMA haciendo suyo el lema que crearon los Piédrola: "Se ruega tocar". De hecho, han sido muchas las iniciativas del museo para acercar la música a los infantes convirtiendo las visitas al museo en familia siempre en algo lúdico e inolvidable.

La concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, está consternada con la pérdida, según ha expresado en su cuenta oficial de Twitter. Losada asegura que siempre aprendió mucho con él y que siempre le contagió su amor por la música y las ganas de emprender. Descanse en paz.

Siempre aprendí contigo Miguel Ángel. Siempre me contagiaste tu amor por la música y las ganas de emprender nuevos proyectos. Me quedo desolada por tu pérdida. Un abrazo inmenso para tu familia y el equipo del Museo Interactivo de la Música. Descansa en paz. pic.twitter.com/fqTAYq5blL — Noelia Losada 🍊 (@NoeliaLosadaCs) February 3, 2022

