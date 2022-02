Marta Quintero: "'Vives en mí' nació como un homenaje a los que se fueron, pero ahora relata la 6ª ola'

Marta Quintero cumple 25 años en la música y antes de que acabe el año quiere sacar un disco donde recopile sus temas más míticos. Ahora, la sevillana se encuentra inmersa en la promoción de su sencillo 'Vives en mí', un tema que habla de la pandemia y que la cantante dedica a los sanitarios y a las familias que han perdido a alguien a lo largo de esta crisis epidemiológica. Pensó lanzarla en diciembre como un recordatorio de lo que vivimos y jamás esperaba que el tema acabara relatando la actualidad de la sexta ola. EL ESPAÑOL de Málaga habla con ella en su paso por Málaga.

En breve estará celebrando 25 años de carrera. ¿Qué siente cuando mira atrás?

Me siento muy orgullosa de mí misma. Todo lo que he hecho lo he hecho con el corazón. Me dejo mucho guiar por ello. Y muy feliz, han sido años de carrera, pero luchando mucho para cosechar todo lo que he logrado hasta ahora gracias al cariño de mi público, que es lo más importante siempre.

¿Qué le diría a la niña que sacó su primer disco, 'Una Cantaora', si se la encontrara por la calle? ¿Cree que se imaginaría todo lo que vendría por delante?

No se lo imaginaría jamás. Aquella niña iba al estudio a grabar cada mañana y después se iba al instituto por las tardes. Es cierto que con esa edad haces las cosas y realmente no sabes dónde te estás metiendo. Sé que esa niña jamás se imaginaría hasta dónde iba a conseguir llegar gracias a su trabajo.

Por venir vino incluso una pandemia, que tiene mucho que ver con su último sencillo. ¿Cree que se trató de la forma correcta a la industria musical durante los peores meses de esta?

Para nada. Siempre se habla de otros sectores como la hostelería, donde hay mucha gente que lo ha pasado fatal, pero es cierto que a la música no se le ha dado el valor que tiene. No solo es el cantante, es el técnico de sonido, los músicos... Hay gente que lo está pasando francamente mal, teniendo en cuenta que fuimos los primeros que paramos y los últimos en reincorporarnos. A la música le ha afectado muchísimo la pandemia y creo que la mayoría de la gente no es consciente de ello.

Al final, su nueva canción es un homenaje a la labor de los sanitarios y a los que ya no están porque han perdido la vida por el virus. ¿Cómo se cocina este tema?

Esta canción surge tras hablar con Ismael. Me lo dijo y empezamos a cavilar. Le dije que tenía que ser algo muy sutil porque, a veces, en la música, para hablar de ciertos temas hay que ser elegante y cuidadoso, porque hay gente que lo ha pasado muy mal.

El tema lo escribió él unos meses después de aquel primer confinamiento. Le quedó muy bonito y es un tema cargadito de sensibilidad, como requiere. Vives en mí cuenta la historia de la pérdida de un ser querido. Cada cual lo interpreta como quiere, pero en la segunda parte de la canción desvelamos que muere en plena pandemia. Ha sido muy especial grabarlo y hacer el vídeo.

Lo que sí es verdad es que decidimos sacar el tema en diciembre con el objetivo de homenajear a los sanitarios y a todos los que se fueron, pero al final topó con el pico de la sexta ola. Jamás creímos que saldría en un momento en el que los contagios iban a volver a ser masivos, creíamos que para entonces ya la pesadilla habría acabado.

Ha sido muy impactante, porque llegamos a creer que la gente podría olvidarse del dolor que pasaron en los primeros momentos de la pandemia. Sin embargo, el tema salió en diciembre, cuando la Covid volvía a hacer acto de presencia.

Muchos dicen que su tema les emociona mucho cuando la escuchan, porque se sienten identificados con ese sufrimiento y el agradecimiento a los sanitarios. ¿Cree que queda algo de los que salíamos a las ocho de la tarde a aplaudirles? ¿Algo de aquello de "la pandemia nos hará mejores"?

No queda nada. Yo pensaba que nos daríamos cuenta de muchas cosas, especialmente de valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, por muy pequeño que sea. Pero ya no pienso así, la gente se está volviendo muy impaciente, no es lo que yo pensaba. Es un mundo que me gusta poco, ¿dónde está la sensibilidad y el amor? Que sí, que ha salido la bondad de mucha gente y se agradece, pero son minoría, por desgracia. El mundo sigue igual y en lugar de aprender de algo tan difícil, hemos hecho todo lo contrario. No valoramos nada.

¿Qué espera de 2022?

Espero que se acabe toda la tragedia y que no salgan nuevas cepas ni virus ni apagones, por favor. Soy creyente y le pido a Dios que nos ayude y el 2022 venga cargado de cosas buenas. De amor, de ayudarnos unos a los otros, salud y música.

Si miro por mí, salud para los míos y cientos de momentos sobre el escenario, que es lo que más feliz me hace.

Hablábamos antes de esos casi 25 años de carrera. ¿Qué sabemos de ese disco tan especial? ¿Saldrá en 2022?

Estamos preparando algo muy chulo para este año. Queremos homenajear esos veinticinco años. Queremos hacer algunos dúos bonitos. No podemos adelantar mucho, pero ganas no me faltan y estoy deseando que salga.

Entiendo que no faltarán 'Mi principio y mi fin' y 'Encerrada en libertad', dos de sus temas más importantes. ¿Los sigue pidiendo el público?

¡Has dado en el clavo! Especialmente 'Encerrada en libertad' es uno de mis temas que nunca pueden faltar allá por donde voy. Y 'Mi principio y mi fin', un tema que llega tanto al corazón, si el público ve que tardo en cantarlo, me lo acaban pidiendo, son dos temas que me hacen sentir muy orgullosa. Además, 'Mi principio y mi fin' cumple ya también quince años, por lo que no puede faltar en el disco.

¿Cree que han sido los más queridos sin dudas? Hay videos virales de bodas en las que utilizan 'Mi principio y mi fin' en el altar. El tema es importante para usted, pero también forma parte de uno de los días más especiales de muchas personas.

¡Sí! Los he visto todos. Es precioso que la elijan en un día tan especial como el de la boda. Mucha gente me ve y me lo cuentan. Además, hay historias muy especiales que me dejan sin palabras y me emocionan, más allá de estas en las bodas.

¿Alguna que se pueda contar?

Sí, jamás olvidaré la historia de un hijo y una madre que como suele pasar en las parejas, tenían una canción en especial, 'Mi principio y mi fin'. La madre se puso enferma hasta el punto de que quedó en coma y fue trasladada al hospital. El chico creía que no iba a volverla a ver más. Cuando la madre llevaba unos tres o cuatro días sin responder a nada, él decide poner la canción que tanto le gustaba a ambos. Cuando se pone a cantarla, su madre abre los ojos y le dice que le quiere. Él la abraza, le dice que la quiere mucho y ella vuelve a cerrar los ojitos y descansa en paz con el amor de su niño. Cada vez que lo recuerdo se me saltan las lágrimas. Es el poder de la música, lo que me mueve a cantar cada día que pasa.

