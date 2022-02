María Zambrano da el salto a la literatura infantil: una malagueña ilustra y escribe una biografía para niños

María Zambrano nació un 22 de abril de 1904 en Vélez-Málaga, en casa de maestros. La intelectual acabaría convirtiéndose mucho después en la refundadora del pensamiento místico español. Los expertos afirman que "fue una precursora a la hora de entender la filosofía y el concepto de libertad en el siglo XX, pues buscó en las palabras otros sentidos para describir la realidad y puso en el centro de su vida el deseo de hacer un pensamiento libre".

Una mirada y un pensamiento universal, que en palabras de Fernando Savater en el documental María Zambrano, éxtasis de una palabra perdida, "va más allá de la razón vital de Ortega y Gasset" (su maestro). "Zambrano llevo a cabo en buena medida una razón poética, que es una prolongación, una superación, del proyecto de la razón vital", asegura el escritor. Octavio Paz, poeta y amigo de la malagueña, afirmó que ella "siempre vivió en las fronteras entre filosofía y poesía".

María Zambrano da ahora el salto a la literatura infantil de la mano de Rocío Clavero. La publicista malagueña ha ilustrado y escrito una biografía para niños a partir de siete años donde repasa los aspectos clave de su vida. La autora lanzará este martes una campaña de micromecenazgo en la plataforma de Verkami para costear la edición y publicación del libro.

Clavero, paisana suya, la tiene en la cabeza desde su infancia y recuerda cuando murió hace ya más de 30 años. "Nos mandaron en el colegio hacer un trabajo sobre ella. A partir de ahí, el azar me ha cruzado con la filósofa varias veces", cuenta entusiasmada durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. En Vélez-Málaga hay desde un colegio con su nombre hasta un parque en su honor.

"Me mudé a Mijas Costa y me vine a vivir a la avenida María Zambrano sin saber que se iba a llamar así. El parque de enfrente de casa tiene su nombre. Mi hijo mayor está en el colegio María Zambrano", relata. Todo eran señales (o eso parecía). En un momento de parón de laboral, la diseñadora decidió emprender uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Una de sus mayores inspiraciones es la serie de documentales de Las sinsombrero, dirigida por Tània Balló junto al malagueño Manuel Jiménez y Serrana Torres, donde cuentan la historia de las artistas e intelectuales de la Generacion del 27 olvidadas. "Estuve trabajando en un copisteria y recuerdo que Jiménez venía a imprimir algunas cosas allí. Empecé entonces a interesarme por este grupo de mujeres", recuerda.

La escritora veleña reconoce que lecturas sobre María Zambranos hay muchas, pero no tantas dirigidas a un público infantil. "En este proyecto enlazo la pasión por esta generación de mujeres y por los libros ilustrados a raíz de los volúmenes que le leo a mi hija de tres años. Quería unir esos dos mundos: el de la lectura infantil y el de las mujeres de la Generación del 27", resume.

En la biografía, Clavero trata de introducir su figura en los niños y cuenta dónde nace, quiénes son sus padres o dónde estudia. También hay anécdotas bastantes graciosas. La publicista se ha documentado fundamentalmente a través de libros y artículos de prensa en internet. El libro, revisado por la Fundación María Zambrano, se trata de un relato bastante resumido de los 87 años de la Premio Cervantes.

Algunas de las anécdotas las ha tenido que dejar fuera. Entre ellas nos cuenta la siguiente: "María se va al exilio en coche junto a su madre y su hermana (su padre había fallecido). Blas Zambrano era amigo de Antonio Machado. En el camino se encuentra con Antonio y lo invita a subir en el vehículo. Él dice que quiere ir a pie como el resto de exiliados. Ella se baja y le acompaña a cruzar con la frontera. Delante de ellos va un cordero y ella dice que volverá España detrás de él. Cuando vuelve de su exilio, tras 40 años, regresa y el cordero no está".

Zambrano, señala Clavero, recordó siempre su tierra natal. "La llevaba en el corazón. Incluso se acordaba de su primera casa aunque se fue con cuatro años. Le contaban que se quedaba dormida con las malagueñas que cantaba Juan Breva. Su hermana nació el día antes de su cumpleños justo cuando ella iba a cumplir tres años. Y habla de que era el mejor regalo de su vida", comenta.

Durante su exilio, la intelectual veleña recordaba los paseos por las playas de Torre del Mar. "Cuando volvió tras el exilio se quedó en Madrid. Descansa en el cementerio de Vélez-Málaga. En el epitafio de su tumba hay una frase escrita en latín por decisión propia que reza lo siguiente: "Levántate, amiga mía, y ven". Es del Cantar de los cántares", detalla.

Este martes, la plataforma Verkami lanzará a las diez de la mañana la campaña de micromecenazgo que durará hasta el próximo 25 de febrero. "El libro está escrito y dibujado desde 2019, sin colorear. En estos dos años me he formado en cursos de ilustración digital. En principio no tenía idea de publicar, era algo personal y para contárselo a mis niñas. Al enseñar el libro a varias personas me animaron a publicarlo. Incluida la ilustradora Desiree Arancibia", reconoce orgullosa.

Aunque en los últimos años se ha visibilizado la vida y obra de mujeres de la Generación del 27 y también de Elena Fortún, la autora del libro sigue encontrándose con "gente que no sabe quién es María Zambrano y que la confunde, o que simplemente no pasa de saber que es una filósofa malagueña". Con su libro acercará su figura a los niños y también a los padres que tampoco la conocen.

