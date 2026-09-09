Bandera roja en la playa de Bil Bil de Benalmádena: prohíben el baño de manera temporal por la presencia de E. coli

La bandera roja en la playa Bil Bil de Benalmádena. Ayuntamiento de Benalmádena

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Las claves Generado con IA El baño está prohibido temporalmente en la playa de Bil Bil, Benalmádena, por presencia de E. coli detectada en controles sanitarios. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía ordenó la medida, y el Ayuntamiento ha izado la bandera roja y señalizado la zona. La prohibición seguirá vigente hasta que nuevos análisis confirmen que no hay riesgo sanitario. Hace menos de un mes, otra playa del municipio también fue cerrada por posibles causas de origen biológico o químico.

Bandera roja en la playa de Bil Bil. El Ayuntamiento de Benalmádena ha informado que está prohibido de manera temporal el baño en esta zona después de que los controles sanitarios detectaran una alteración en los niveles de E. coli.

Así lo han informado desde el Consistorio a través de sus redes sociales tras conocer esta decisión tomada por parte de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Benalmádena ya ha izado la bandera roja y ha señalizado la zona, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Asimismo inciden en que la prohibición se mantendrá hasta que los nuevos análisis confirmen que no existe riesgo sanitario y se autorice nuevamente el baño.

En la publicación también recuerdan que durante el anterior cierre de playas, registrado hace menos de un mes, se apuntaba de forma más genérica a posibles causas de origen biológico o químico.