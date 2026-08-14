Alcampo abrirá a finales de 2026 en Benalmádena su primer supermercado propio en Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Alcampo abrirá su primer supermercado propio en Andalucía a finales de 2026, ubicado en el Centro Comercial Altos del Higuerón, Benalmádena. El establecimiento tendrá 1.200 m² de sala de venta, empleará a 40 personas y destacará por su oferta de productos frescos y mostradores atendidos por especialistas. El supermercado ofrecerá compras online con recogida en lockers refrigerados y abrirá de 9:00 a 22:00 horas, incluidos domingos y festivos autorizados. La apertura supone la llegada de un nuevo operador al complejo comercial de Altos del Higuerón, propiedad de RH Privé, y refuerza la presencia de Alcampo en Andalucía tras más de 35 años.

Alcampo da un nuevo paso en su expansión en Andalucía con la apertura de su primer supermercado propio en la comunidad, que estará ubicado en el Centro Comercial Altos del Higuerón, en Benalmádena (Málaga), propiedad de RH Privé.

La compañía prevé que el nuevo establecimiento, bajo el rótulo Alcampo Supermercado, abra sus puertas a finales de 2026. La llegada supone la incorporación por primera vez en Andalucía de este modelo de tienda de la compañía, que lleva presente en la comunidad desde 1989.

El supermercado contará con una sala de venta de 1.200 metros cuadrados y una plantilla prevista de 40 trabajadores. Su propuesta estará especialmente centrada en los productos frescos, que tendrán un papel destacado dentro del establecimiento.

La tienda dispondrá de mostradores atendidos por profesionales especializados en carnicería, pescadería, panadería, platos preparados, charcutería y quesos. A esta oferta se añadirá también una bodega exclusiva.

El surtido combinará una amplia variedad de productos y marcas, con una oferta orientada tanto a la compra cotidiana como a necesidades más específicas, manteniendo la diversidad de referencias propia de la cadena.

Abrirá también domingos y festivos autorizados

El nuevo Alcampo Supermercado tendrá un horario previsto de 9.00 a 22.00 horas, incluyendo domingos y festivos cuya apertura comercial esté autorizada.

El establecimiento permitirá además realizar compras por internet y recoger los pedidos en lockers refrigerados habilitados específicamente para este servicio.

El supermercado se incorporará a la oferta comercial del Centro Comercial Altos del Higuerón, situado junto a la A-7, en la salida 1008 de Benalmádena.

El complejo cuenta con más de un centenar de plazas de aparcamiento y reúne diferentes establecimientos comerciales, de restauración y servicios, entre ellos una farmacia, una clínica dental, una inmobiliaria y una cafetería.

El recinto dispone además de una zona de oficinas y espacios de trasteros, así como conexiones de transporte mediante parada de taxis y autobús.

La llegada de Alcampo supone así la incorporación de un nuevo operador al complejo comercial situado en el entorno de Reserva del Higuerón.

Más de 35 años de presencia en Andalucía

Alcampo está presente en Andalucía desde 1989, pero hasta ahora no había implantado en la comunidad un supermercado propio de este formato.

El Centro Comercial Altos del Higuerón es propiedad de RH Privé, marca corporativa del grupo que desarrolla diferentes líneas de actividad vinculadas principalmente al sector inmobiliario, espacios de trabajo y oferta comercial en la Costa del Sol.

La compañía desarrolla actualmente varios proyectos residenciales y cuenta también con la división Eco Luxury Work Center, centrada en espacios comerciales, oficinas, reuniones y servicios, dentro de la que se integra Altos del Higuerón.